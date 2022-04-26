Большая выставка украинского искусства на Венецианской Биеннале

В рамках Венецианской биеннале проводится выставка This is Ukraine: Defending Freedom. Это монументальное художественно-политическое мероприятие организовано в одном из крупнейших зданий Венеции — Старой Школе Милосердия (Scuola vecchia della Misericordia).

На выставке можно увидеть как работы украинских художников, так и известных художников из других стран мира, выступающих против войны. Мероприятие организовано фондом украинского бизнесмена Виктора Пинчука и киевской галереей PinchukArtCentre при поддержке президента Владимира Зеленского.

Президент Украины обратился к собравшимся на выставке политикам, художникам и любителям искусства со специальным обращением, в которой подчеркнул высокое значение культуры и искусства Украины, в том числе в условиях военного конфликта.

На выставке можно увидеть созданную в 2019 г. серию из 300 портретов матерей, потерявших сыновей на войне в Донбассе, начавшейся в 2014 г.

По словам художественного директора арт-центра Пинчука Бьёрна Гельдофа, решение о проведение в рамках Венецианского биеннале мероприятия посвящённого Украине было принято сразу после начала военных действий 24 февраля:

«В очень сжатые сроки, за 4 недели, мы подготовили экспозицию, призванную представить Украину в лучшем свете. Не только в современном смысле, но и в историческом, потому что Путин начал с того, что сказал, что Украина — это не культура, Украина — это не страна. По-моему, эта выставка доказывает у нас есть культура, глубоко укоренённая, культура с историей».

Также важно, чтобы голоса со всего мира объединились вокруг Украины эффективным образом.

Среди художников, выставивших здесь свои картины, — француз JR, который привёз сюда портрет маленькой Валерии. Его гигантская копия была раньше установлена на центральной площади Львова с помощью местного населения. Это же изображение было помещено на передовой странице газеты «Таймс». А сейчас оно выставлено в Венеции.

«Я привёз во Львов это большое изображение, — говорит JR, — потому что я хотел, чтобы русские самолёты видели, по кому они стреляют каждый день. С этой целью мы поместили изображение в самом центре города. Его нельзя не заметить, пролетая над городом, который бомбили накануне. Это была гражданская форма дать понять доступным способом людям, которых это касается, то, что это затрагивает детей. Эта маленькая Валерия теперь находится в безопасности. Она с другой стороны границы со своей матерью. Но её семья, отец и брат, всё ещё на родине».

Леся Хоменко тоже оставила своего мужа воевать. Художница изобразила его в гигантском размере, также как и других украинских солдат — в мирной жизни юристов, инженеров и музыкантов:

«Для меня искусство ничто иное как политическая деятельность. Искусство, конечно, не может соперничать с действительностью, которая теперь имеет дело с гибелью большого числа людей, мирных жителей. Я считаю, что реальность сильнее искусства, потому что реальность, особенно украинская, настолько сюрреалистична».

Никите Кадану как мужчине понадобилось специальное разрешение на право выехать из страны. В своих работах, которые он начал создавать в 2014 г. в Донбассе, он собирает следы войны:

«Эти работы содержат материальные свидетельства. Например, фрагмент российской ракеты, фрагменты разрушенного дома в Киеве».

This is Ukraine: Defending Freedom — одно из крупнейших событий Биеннале 2022 г. Эта выставка будет открыта до 7 августа.