Art Paris 2022: художественный взгляд на окружающую среду

Как и в прошлом, в этом году выставка Art Paris проходит в стенах Большого Эфемерного Дворца, неподалеку от Эйфелевой башни и Елисейских полей. Каждый год на этом крупнейшей ярмарке искусства принимают участие галереи со всей Франции, а также гости из Европы и всего мира.

В этом году на выставке представлены 130 галерей, съехавшихся сюда, чтобы свериться с последними тенденциями мира и рынка искусства. Здесь выставлены работы как признанных мастеров, так и молодых, только подающих надежды, талантов. Все выставленные здесь работы можно приобрести. Любители искусства найдут здесь очень большое разнообразие стилей, на любой вкус и покупательскую способность.

“Здесь представлен полный набор престижных галерей, — говорит главный куратор Art Paris Гийом Пьянс, — а также, как я их называю, авторских галерей: небольших или средних выставочных залов со своей оригинальной концепцией. Типично для Парижа то, что здесь можно встретить и очень известные вещие, и открытия...”

В этом году Art Paris сосредоточил внимание на теме экологии. Тема природы и окружающей среды присутствует здесь повсеместно. Многие художники выразили в выставленных здесь работах на тему экологии и своей связи с природой, использовали органические материалы и поразмышляли на тему углеродного следа. Эта проблематика особенно актуальна в наше время, считает куратор выставки “Искусство и окружающая среда” Алис Одуэн:

“У нас выставлены работы 17 художников, среди которых много молодых. Для молодого поколения типично высказываться на тему окружающей среды. Они родились во время экологического кризиса. Он ассоциируется с их эпохой. Поэтому для всех из них, кто обращается к реальности, чувствителен к вызовам эпохи, неизбежно столкнется с экологическими проблемами, такими как климат, биоразнообразие и загрязнение воздуха...”

На тематической выставке “Естественные истории” камерунец Бартелеми Того, который недавно выставлялся в музее набережной Бранли, сотрудничающий с престижной галереей Lelong and Co, привез сюда работы, созданные во время пандемии, в том числе серию гравюр, изображающих животных в масках:

“Я родился в Мбалмайо, расположенном посреди экваториального леса. Поэтому я хорошо понимаю важность природы, живой природы. Я всегда любил природу и был к ней близок. Для меня очень важно включать ее в мои художественные работы и прославлять ее”.

Тематику выставки “Искусство и окружающая среда” поддержали многие галереи. В том числе, Galleria Continua сеть, состоящая из 8 галерей в разных городах Европы, том числе, с недавнего времени, — в Париже.

“На этой неделе у нас проходит выставка Паскаль Мартин Тэйу, — рассказывает куратор галереи Саломэ Зелик, —которую мы привезли сюда, в Париж. Мы привезли три её работы, созданные на предложенную тему, Искусство и окружающая среда”.

Эта ярмарка искусства позволяет собрать в этом месте самый широкий спектр современного искусства. Art Paris будет открыта в Большом Эфемерном Дворце до 10 апреля.