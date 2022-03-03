Права человека через кино в Женеве

В Швейцарии открывается Международный кинофестиваль и Форум по правам человека.

На протяжении последних 20 лет его принимает Женева, международная столица прав человека. Параллельно с кинофестивалем на берегу Женевского озера проходит ежегодная сессия Совета по правам человека ООН.

После двух лет пандемии, мероприятие возвращается к своему привычному формату - с приглашенными гостями и зрителями.

Изабель Гаттикер художественный руководитель фестиваля:

— В этом году приглашены 250 гостей, мы подготовили подборку художественных и документальных фильмов, ожидаются дебаты на высоком уровне и важные встречи с такими личностями, как Челси Мэннинг или Нгози Оконьо-Ивевала.

Каждый год перед нами сложный выбор, некоторые темы на фестивале появляются благодаря замечательным представленным фильмам, а иногда именно текущие события подталкивают нас искать знаменательные ленты. В этом году на фестивале ожидаются Рити Панх и Набиль Аюш, а также афганский режиссер Шарбану Садат.

Откроет Международный кинофестиваль и Форум по правам человека его покровитель американская певица Барбара Хендрикс.

10 марта в рамках мероприятия пройдет ее концерт.

Программа фестиваля была немного скорректирована из-за событий на Украине. Этой теме будут посвящена одна из дискуссий.

Изабель Гаттикер художественный руководитель фестиваля:

— В этом году мы фестиваль пройдет в 20-й раз, юбилейный год - очень важный, при этом проходящий в чрезвычайно сложных условиях с последними новостями... но, это, напротив, укрепляет наши убеждения.

Международный кинофестиваль и Форум по правам человека, который пройдет с 4 по 13 марта, открывает картина "В путь" — фильм-путешествие по неизведанным дорогам Ирана.