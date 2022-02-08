Американская киноакадемия назвала номинантов на "Оскар"

Американская киноакадемия назвала претендентов на премию "Оскар". Больше всего номинаций – 12 – у фильма "Власть пса" новозеландского режиссера Джейн Кэмпион. Драма о жизни семьи на ранчо в штате Монтана с Бенедиктом Камбербэтчем и Кирстен Данс в главных ролях рассказывает о тяжелой жизни в первой половине двадцатого века и о том, что от прошлого просто так не избавиться.

В нескольких категориях на премию номинированы также комедия-катастрофа "Не смотрите наверх", "Вестсайдская история" Стивена Спилберга и экранизация одноименного романа "Дюна".

На звание лучшего фильма претендует и европейская картина "Белфаст". Режиссер Кеннет Брана переосмысливает жестокий конфликт в Северной Ирландии 1960-х годов. Это автобиографическая история, которую зритель видит глазами девятилетнего Бадди из рабочей семьи.

Еще одна европейская работа, которая может стать лучшим документальным, анимированным и иностранным фильмом – "Побег" Йонаса Поэра Расмуссена. Это история афганского беженца, который пытается найти себя в Дании и в то же время не забывает о родной стране.

А норвежская романтическая комедия "Худший человек на свете" Йоакима Триера о 30-летней женщине, переживающей жизненный кризис, уже получила приз за лучшую актерскую игру в Каннах, а теперь поборется в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший иностранный фильм" на "Оскаре".

В последней категории ему составит конкуренцию работа Паоло Соррентино "Рука Бога". В фильме, впервые показанном в Венеции, режиссер "Молодого папы" соединил свою любовь к Неаполю и кинематографу.

Лауреатов "Оскара" объявят 27 марта.