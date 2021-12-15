История страны в ёлочных игрушках

Ёлочные игрушки - неизменный атрибут праздника, один из символов Нового года.

Вот уже десять лет Алла Яковлева коллекционирует эти новогодние украшения. Из хлопка, папье-маше, стекла и фарфора - её собрание насчитывает около 100 предметов. И каждый - уникален

Алла Яковлева, коллекционер ёлочных игрушек:

"Самое ценное, конечно, это игрушки 1950-х годов, крупные сказочные персонажи именно нашего - ленинградского производства. Они на прищепках и довольно редки. Они были редки в прежние времена и особенно редки сейчас, потому что большинство из них были разбиты. Есть очень дорогие довоенные игрушки, которые пережили блокаду, бомбардировки, все ужасы войны и каким-то чудом сохранились у пожилых ленинградцев".

Дореволюционные - на тему библейских сюжетов, времён войны - фигурки лётчиков, медсестёр, солдатов, советские - с серпом и молотом, портретами вождей, гербами и флагами, наконец, совсем детские - шарики, мишки и зайчики, герои сказок... Каждая игрушка имеет свою историю, рассказывает об ушедшей эпохе.

Ностальгии подвержены не только коллекционеры. Спрос на тематические игрушки у россиян в последние годы вырос. О чём говорят ажиотаж на блошиных рынках и сами продавцы.

Следуя тренду, фабрики активизировали производство ёлочных украшений как современного стиля, так и с оглядкой на прошлое. Некоторые из них - настоящие произведения искусства.