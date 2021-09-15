Выставка Вивиан Майер – фотографа-загадки

На этой выставке собраны снимки одного из самых загадочных фотографов XX века. Вивиан Майер много лет работала няней в Нью-Йорке, а в свободное время фотографировала. Её работы стали известны лишь после смерти Майер в 2009 году. Они представлены вниманию публики в парижском Музее в Люксембургском саду. Рассказывает Анн Морен, куратор выставки:

– Это весьма впечатляющий фотоархив, 120 тысяч снимков. У Робера Дуано их было 450 тысяч. То есть, у неё в три раза меньше, но для фотографа-любителя это довольно много. Это таинственная, невидимая, незаметная, призрачная личность. Человек, у которого нет собственной жизни, – она прошла по ней, действительно не оставив следов – во всяком случае, так это выглядит.

Сделанные Вивиан Майер снимки дают представление о том, какой была жизнь в Нью-Йорке на протяжении более полувека, особенно в тех местах, куда редко заглядывали другие фотографы.

– Она часто отправлялась бродить по рабочим кварталам, на поиски своих небольших зарисовок, этих перекошенных лиц усталых, изнурённых, измученных людей. Это просто потрясающее свидетельство той эпохи, ведь очень немногих фотографов интересовали тогда подобные сюжеты.

Сейчас Вивиан Майер ставят в один ряд с прославленными фотографами прошлого столетия, но умерла она в полной неизвестности.

Выставка будет открыта до 16 января 2022 года.