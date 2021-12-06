Самая крупная выставка мишек Тедди в Москве

В Москве прошла самая крупная в мире выставка мишек Тедди. Тысячи игрушек ручной работы от классических до современных, в разных техниках и из разных материалов. Также здесь были представлены елочные украшения в виде медведей и даже нано-мишки. Мастерская миниатюрной игрушки представила игрушки, которые умещаются на кончике мизинца.