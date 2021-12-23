В Париже впервые проводится международная выставка миниатюры

"Красивая миниатюра" - так можно перевести название выставки в парижской галерее Joseph.

Под одной крышей свои мини-творения впервые представили 20 художников из Франции, Великобритании, Бельгии, Швеции, Германии, Боснии, США и ЮАР.

Многие из них получили известность благодаря размещенным в соцсетях фотографиям. И теперь тысячи их виртуальных поклонников могут в реальности полюбоваться на работы, выставленные в третьем округе французской столицы на площади в 900 квадратных метров.

Посетители признаются, что пришли сюда ради детей, но потом сами не могли оторваться от причудливых экспонатов, большинство из которых меньше бутылочной пробки.