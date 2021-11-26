Rendez-vous: лучшие выставки Европы

Лондон: яркие краски Любайны Химид

В лондонской галерее Tate Modern открылась крупнейшая в истории персональная выставка чернокожей художницы Любайны Химид. Химид родилась в Танзании, но росла и училась в Великобритании. Она - пионер движения "черного искусства", ее работы исследуют культурные коды и проблему идентичности чернокожего комьюнити.

В 2017 Химид получила премию Тернера - самую престижную в Великобритании награду в области современного искусства.

Барселона: неизвестный Гауди

В Барселоне национальный музей искусства Каталонии при содействии парижского Музея Орсе представляет выставку малоизвестных работ Антонио Гауди. На экспозицию отобраны 650 арт-объектов - предметы мебели, созданной по эскизам Гауди, статуи, картины....

Цель выставки - открыть зрителям новый ракурс творчества великого испанского архитектора, вошедшего в историю как "гений модерна".

Санкт-Петербург: искусство для незрячих

С середины ноября в Эрмитаже открыта выставка "Незримое искусство", она адресована слепым и слабовидящим посетителям. Экспозиция - итог многолетних усилий музея в области создания тактильных реплик шедевров мирового искусства. Слабовидящим гостям, в числе прочего, представлены рельефная модель картины Рембрандта "Автопортрет с затененными глазами" и барельефы по мотивам знаменитых фресок древнего города Пенджикент.