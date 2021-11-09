Бум на рынке искусства: NFT-продажи стали трендом

Рынок искусства во всем и мире переживает бум. После вынужденного перерыва из-за локдаунов в самых престижных аукционных домах в ноябре пройдут торги, на которых будут представлены редкие и выдающие работы. Sotheby's предлагает на продажу первую части коллекции Гарри и Линды Маклоу, эксперты называют ее одной из самых значимых в современном искусстве.

"Я уверена, что будут поставлены рекорды продаж. Сезон уже можно считать самым успешным с 2015 года. Эти торги станут самыми крупными с начала пандемии. Мы ожидаем, что нашли предложения достигнут прежнего уровня, а клиенты проявят большую заинтересованность", — говорит Брук Лэмпли из аукционного дома Sotheby's.

Ближайшие торги аукционного дома Christie’s посвящены искусству ХХ века. Новый тренд — продажи цифрового искусства с эксклюзивным правом собственности (NFT)

Ноа Дэви из аукционного дома Christie's уверен: "В этом сегменте рынка началась золота лихорадка. И мне кажется, что это логичное развитие событий. Я делаю все возможное, чтобы развивать этот тренд. Не думаю, что есть большая разница в художественной ценности между произведениями Beeple и Гюстава Кайботта".

В начале года главной сенсацией аукционного рынка стал художник Майк Винкельманн, известный как Beeple, цифровая работа которого ушла с молотка за 69 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что сегодня образцы классического искусства могут стоит дешевле произведений, выполненных с применением новых технологий.