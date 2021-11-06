Португальский сериал о холодной войне

На стриминговой платформе Netflix состоялась премьера первого оригинального португальского проекта. Сериал "Глория" рассказывает о холодной войне. Действие происходит в 1968 году в небольшом португальском городке Глория-ду-Рибатежу, который внезапно становится эпицентром событий мирового масштаба. Здесь расположен американский вещательный центр, распространяющий западную пропаганду на страны Восточного блока.

Португальский актер Албано Джеронимо играет роль советского ученого. В интервью телеканалу Euronews он расказал: "Сериал выйдет с дублированным переводом в Испании, во Франции, в России, так же как в США и Бразилии, но всегда есть возможность выбрать оригинальную аудиоверсию с субтитрами. Премьера пройдет в 190 странах, и для португальской киноиндустрии это — настоящее достижение".

Исторический шпионский триллер "Глория" режиссёра Тьяго Гуэдеса состоит из десяти эпизодов. Будущее сериала зависит от симпатий зрителей.

"В течении первых двух недель после премьеры, Netflix примет решение о втором сезоне, основываясь на данных о просмотрах", — говорит Албано Джеронимо.

Около 80 актеров, 8 сценаристов и четыре месяца съёмок: сериал "Глория" создан на только для португальской аудитории, эта остросюжетная драма основана на реальных событиях мировой истории.