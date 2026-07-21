Трамп вводит 50-процентные пошлины на товары из Канады, т.к. она "дискриминирует автомобили из США"

Этот шаг может спровоцировать очередной виток экономического хаоса, повысить риски ускорения инфляции и дальнейшего разрыва отношений между двумя добрыми соседями до возвращения Трампа в Белый дом.

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Представитель администрации, рассказавший о решении, заявил, что Канада была одной из немногих стран помимо Китая, которые ответили контр-тарифами на предыдущие пошлины Трампа, поэтому "должна понести ответственность".

Просивший не называть его имени чиновник сообщил журналистам по телефону, что Трамп подписал три прокламации о введении тарифов на основании раздела 338 Закона о торговле 1930 года. Несколько законодателей-демократов в прошлом году предлагали отменить этот раздел, опасаясь, что Трамп сможет использовать его для дестабилизации экономики.

Новые 50-процентные тарифы не будут распространяться на энергетические товары, калийные удобрения, рыбу и критически важные полезные ископаемые, зато затронут товары, которые ранее были защищены от импортных пошлин в рамках Соглашения США–Мексика–Канада (USMCA). Срок действия этого торгового соглашения 2020 года США не продлили, запустив новый раунд переговоров, которые могут затянуться до 2036-го.

Как говорится в информационном бюллетене Белого дома, тарифы вступят в силу через 30 дней, то есть остаётся время для переговоров. Обозреватели напоминают, что Трамп не всегда доводил до конца объявленные им повышения пошлин на импорт.

Премьер-министр Канады Марк Карни отметил, что его правительство верит в преимущества свободной и справедливой торговли и уже подписало более 20 экономических и оборонных соглашений. Он добавил, что Канада готова к переговорам с администрацией Трампа. «Этот торговый спор уже повысил расходы семей, прежде всего в США, – сказал Карни. – Канада готова к интенсивному диалогу, чтобы урегулировать нерешённые вопросы с США на взаимовыгодной основе».

Канаде грозит более масштабная торговая война

Канада полна решимости защищать свою экономику, так что тарифы могут перерасти в более широкую торговую войну, считают обозреватели. Премьер провинции Онтарио Даг Форд предвидит жёсткое противостояние: «Если эти тарифы вступят в силу, Канада должна ответить доллар за доллар», – написал Форд в социальных сетях.

Глава Канадской торговой палаты Кэндис Лэйн назвала действия администрации Трампа «досадными», но подчеркнула, что двум странам необходимо использовать 30-дневное окно до начала применения тарифов, чтобы добиться реального прогресса.

Генеральный директор Совета производителей крепких спиртных напитков США Крис Свонгер также призвал к достижению договорённости: «Мы призываем политиков по обе стороны границы искать решение, которое восстановит доступ на рынок для американских спиртных напитков и не нанесёт дополнительного ущерба гостиничному сектору США».

Использование закона времён Великой депрессии для введения тарифов расширяет круг рисков, поскольку эти меры могут быть распространены и на других торговых партнёров США, а не только на Канаду. Они привнесут огромную неопределённость в мировую экономику, отметил Скотт Линсиком, вице-президент по общей экономике Института Катона - либертарианского аналитического центра.

«Мы перешли Рубикон, – сказал Линсиком. – Задействование раздела 338 фактически является для тарифов Трампа ядерным вариантом».

Тарифы становятся и политическим вызовом для Трампа

Новые тарифы несут серьёзные политические и экономические риски для Трампа накануне ноябрьских промежуточных выборов, на которых будет решаться контроль над Конгрессом. Его прошлогодние апрельские тарифы «Дня освобождения» спровоцировали обвал на финансовых рынках из-за опасений по поводу инфляции и рецессии, после чего ему пришлось временно отозвать повышение ставок ради переговоров.

В феврале этого года Верховный суд постановил, что у Трампа не было юридических полномочий вводить тарифы, объявляя экономическое чрезвычайное положение. Это вынудило администрацию искать альтернативные способы повышения импортных пошлин, опираясь на другие правовые нормы.

Тарифы по сути являются налогами на импорт, которые компании зачастую перекладывают на потребителей в виде более высоких цен. Президент утверждает, что из-за удорожания импорта производство вернётся в США, хотя экономические данные практически не подтверждают это.

«Новые налоги повысят цены для американских семей и, скорее всего, вызовут ответные меры против тех самых отраслей, которые Трамп якобы хочет защитить, – заявила конгрессвумен-демократ от штата Вашингтон Сьюзан ДэлБене, возглавляющая Комитет Демократической партии по проведению предвыборной кампании в Конгресс.

Новые импортные пошлины могут ещё больше ухудшить и без того слабые рейтинги Трампа по вопросам экономики, подчёркивают наблюдатели. Во время предвыборной кампании президент обещал избирателям снизить цены, однако с тех пор годовая инфляция выросла: тарифы и война в Иране подталкивают вверх цены на нефть.

Трамп неоднократно предъявлял Канаде торговые претензии

Представитель администрации Трампа сообщил, что президент также поручил помощникам изучить возможность введения дополнительных тарифов против Канады, мотивируя это тем, что лесные пожары в соседней стране ухудшают качество воздуха в США. Ранее он уже публично угрожал этим в соцсетях.

В воскресенье, на финале чемпионата мира, Трамп смотрел матч вместе с Карни. По словам представителя администрации, их встреча на игре не была рабочей, вопросы торговли и тарифов не поднимались.

В своих прокламациях Трамп утверждает, что Канада "дискриминирует американские автомобили, алкоголь и сыр по сравнению с продукцией из других стран". Сложно не заметить, что во многом эта позиция основана на ответных мерах, к которым Оттава прибегла после введение президентом США тарифов под предлогом, что та должна активнее бороться с контрабандой фентанила.

В прокламации по автопрому Трамп отметил, что Канада с апреля 2025 года взимает 25-процентную пошлину на импорт американских автомобилей, не подпадающих под преференции в рамках USMCA.

По данным Белого дома, в сфере торговли алкоголем все канадские провинции и территории, кроме двух, с прошлого года прекратили закупки и розничные продажи американских спиртных напитков. Это тоже была ответная мера на тарифы Трампа и его насмешливые заявления о том, что он сделает Канаду 51-м штатом США.

Трамп уже давно выражает недовольство тем, как Канада обращается с американским сыром, заявляя в прокламации, что по молочной продукции Оттава дискриминирует США по сравнению с Европой.

Отношения между Трампом и Карни остаются холодными. Карни - бывший руководитель центрального банка - во время прошлогодней избирательной кампании обещал жёстко отстаивать интересы Канады.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе Карни раскритиковал Трампа, не называя его по имени, заявив, что «самые могущественные» страны используют экономику как инструмент принуждения менее влиятельных государств. Трамп тогда ответил фразой: «Канада живёт только благодаря Соединённым Штатам».