Дональд Трамп обещает ввести пошлины в 100% на фильмы, произведенные за рубежом

Президент Дональд Трамп общается с репортерами после высадки из самолета Marine One на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, воскресенье, 4 мая 2025 года.
Президент Дональд Трамп общается с репортерами после высадки из самолета Marine One на Южной лужайке Белого дома в Вашингтоне, воскресенье, 4 мая 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В последние годы производство фильмов и телепередач в США было затруднено из-за пандемии COVID-19, забастовок голливудских гильдий в 2023 году и недавних лесных пожаров в Лос-Анджелесе. По данным компании ProdPro, отслеживающей производство, в прошлом году оно сократилось на 26 % по сравнению с 2021

В воскресенье вечером на своей социальной платформе Truth Трамп написал, что уполномочил министерство торговли и Управление торгового представителя США ввести пошлины в 100% "на все фильмы, поступающие в нашу страну и произведенные в других странах".

"Киноиндустрия в Америке умирает очень быстрой смертью", - написал он, сетуя на то, что другие страны "предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить" кинематографистов и киностудии из США. "Это согласованные усилия других стран и, следовательно, угроза национальной безопасности. Помимо всего прочего, это еще и пропаганда!"

При этом по данным Ассоциации кинокомпаний, 2023 году американская киноиндустрия имела положительное сальдо торгового баланса в 15,3 миллиарда долларов и положительный баланс торговли со всеми основными зарубежными рынками.

Неясно, каким образом можно ввести пошлины на международную кинопродукцию.

Обычно как крупные, так и небольшие фильмы производятся как в США, так и в других странах. Такие крупнобюджетные фильмы, как грядущая "Mission: Impossible - The Final Reckoning", например, снимаются по всему миру.

Программы стимулирования на протяжении многих лет влияли на то, где снимаются фильмы, все чаще заставляя кинопроизводство уходить из Калифорнии в другие штаты и страны с благоприятными налоговыми льготами, например, в Канаду и Великобританию.

Китай наращивает производство фильмов внутри страны, и в этом году анимационный блокбастер "Нэчжа побеждает Царя драконов" собрал более 2 миллиардов долларов. Но даже в этом случае его продажи были почти полностью обеспечены материковым Китаем. В Северной Америке фильм заработал всего 20,9 миллиона долларов.

Трамп уже давно выражает обеспокоенность по поводу переноса кинопроизводства за границу.

Незадолго до вступления в должность он объявил, что назначил актеров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне "специальными послами" в Голливуде, чтобы вернуть его "обратно - большим, лучшим и сильным, чем когда-либо прежде!".

По данным Hollywood Reporter, ежегодный опрос руководителей компаний, в ходе которого им задавался вопрос о предпочтительных местах съемок, показал, что ни одно место в США не попало в пятерку лучших. На первом месте оказались Торонто, Великобритания, Ванкувер, Центральная Европа и Австралия, на шестом - Калифорния, на седьмом - Джорджия, на восьмом - Нью-Джерси и на девятом - Нью-Йорк.

Особенно остро эта проблема стоит в Калифорнии. В районе Лос-Анджелеса производство фильмов в прошлом году сократилось на 5,6% по сравнению с 2023 годом, согласно данным FilmLA, уступая лишь 2020 году, когда был пик пандемии. В октябре прошлого года губернатор Гэвин Ньюсом предложил расширить программу налоговых льгот для кино и телевидения в Калифорнии до 750 миллионов долларов в год по сравнению с 330 миллионами долларов.

Другие города США, такие как Атланта, Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско, также используют агрессивные налоговые льготы для привлечения кино- и телепроизводителей. Эти программы могут принимать форму денежных грантов, как в Техасе, или налоговых кредитов, которые предлагают Джорджия и Нью-Мексико.

"Другие страны крадут у Соединенных Штатов возможности для создания фильмов", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в воскресенье вечером, вернувшись после уик-энда во Флориде. "Если они не хотят снимать кино в Соединенных Штатах, мы должны ввести пошлины на ввозимые фильмы".

Поделиться Комментарии

