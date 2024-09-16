Китай и ЕС начали переговоры, направленные на ослабление напряженности в связи с торговыми тарифами

By Tina Teng

На фоне эскалации торговой напряженности министр торговли Китая Ван Вэньтао и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис встретятся в четверг, чтобы обсудить торговые отношения между двумя сторонами.

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Китай и страны-члены ЕС готовятся к переговорам на фоне обострения торговой напряженности. В выходные министр торговли Китая Ван Вэньтао встретился в Турине с Роберто Вавассори, президентом Итальянской ассоциации автомобильной промышленности.

Согласно пресс-релизу министерства торговли Китая, стороны обменялись мнениями по поводу антисубсидиарного расследования ЕС в отношении китайских электромобилей и обсудили сотрудничество между китайской и итальянской индустриями электромобилей.

Эта встреча состоялась в преддверии ключевого события 19 сентября, когда Ван посетит Европу, чтобы встретиться с еврокомиссаром по торговле Валдисом Домбровскисом для обсуждения растущей торговой напряженности между Китаем и ЕС.

Европейская комиссия (ЕК) предложила ввести дополнительные тарифы в размере до 35,3% на импорт китайских электромобилей (EV), ссылаясь на опасения, что "несправедливые субсидии" Пекина на EV китайского производства могут нанести значительный ущерб местным автопроизводителям.

Пекин проверяет импорт свинины и бренди из ЕС

В ответ Китай активизировал расследование в отношении импорта европейских продуктов питания и напитков, в том числе свинины и бренди.

Однако последние события свидетельствуют о том, что и Китай, и ЕС выразили готовность ослабить растущий торговый конфликт.

Предстоящие переговоры между официальными лицами Китая и ЕС имеют большое значение для устранения напряженности и поиска компромиссов с обеих сторон.

Из последних событий можно отметить, что ЕС еще больше снизил ряд предложенных тарифов на электромобили китайского производства, причем наибольшим бенефициаром стала компания Tesla. Пошлина на китайские Tesla была снижена до 7,8% с 9%, после того как в прошлом месяце она была снижена до 20,8%.

Тарифы на Geely были снижены до 18,8% с 19,3%, а тарифы на SAIC и компании, не сотрудничавшие с ЕС в рамках расследования, были снижены до 35,3% с 36,3%.

Однако тарифы на самый продаваемый китайский бренд BYD остаются неизменными - 17%.

Эти тарифы дополняют существующую 10-процентную пошлину, применяемую к китайскому импорту электромобилей.

Тарифы все еще требуют поддержки стран-членов ЕС

Новые тарифы ЕС должны быть одобрены большинством населения или 15 из 27 стран-членов ЕС до 31 октября. В случае одобрения новые тарифы будут действовать в течение следующих пяти лет.

В ответ на это представитель министерства коммерции Китая заявил: "Китай готов продолжать тесное сотрудничество с ЕС для достижения скорейшего решения, отвечающего общим интересам обеих сторон и соответствующего правилам Всемирной торговой организации, в целях содействия здоровому и стабильному развитию экономических и торговых отношений между Китаем и ЕС".

Пресс-секретарь добавил: "Хотя мы не согласны и не принимаем обнародование ЕС окончательного решения, мы по-прежнему привержены разрешению противоречий путем диалога и консультаций с целью нахождения взаимоприемлемого решения", - сообщают государственные СМИ Китая, агентство "Синьхуа".

На прошлой неделе Европейская комиссия отклонила предложения китайских производителей EV об установлении минимальной цены в качестве способа компенсации государственных субсидий.

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Представитель ЕК прокомментировал: "Наш анализ был сосредоточен на том, устранят ли предложения вредные последствия субсидий и смогут ли они эффективно контролироваться и применяться".

"Комиссия пришла к выводу, что ни одно из предложений не отвечает этим требованиям", добавив: "Комиссия по-прежнему открыта для решения на основе переговоров, но оно должно полностью соответствовать правилам ВТО и эффективно устранять пагубные последствия выявленных субсидий".

В июне Китай заявил, что начал антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из ЕС, основным экспортером которой на едином рынке является Испания.

Последние переговоры с испанским премьером "конструктивны" - Пекин

На прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Китай, что было расценено как попытка ослабить торговую напряженность между странами. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что этот визит сыграл "конструктивную роль" в улучшении отношений между Китаем и ЕС.

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В январе Китай также начал аналогичное расследование в отношении импорта бренди из ЕС, ссылаясь на то, что продукция ЕС может нанести значительный ущерб его внутренней промышленности.

В последнем заявлении министерства торговли Китая говорится следующее: "Следственный орган предварительно определяет, что имеет место демпинг импортируемого бренди из ЕС, что отечественной отрасли бренди угрожает существенный ущерб, и что существует причинно-следственная связь между демпингом и угрозой ущерба".