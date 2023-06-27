В Финляндии есть остров для цифрового детокса

Улко-Таммио - крошечный остров, расположенный в восточной части Финского залива, где туристов просят выключить телефоны и гаджеты.

Каждое лето миллионы пользователей публикуют фотографии и делятся в соцсетях своими впечатлениями о проведённом отпуске. Но для тех, кто устал от назойливых постов об "идеальном" отдыхе или просто хочет на время забыть о делах, отключившись от рабочих чатов и почты, Улко-Таммио - самое подходящее место.

Этот крошечный остров, расположенный в восточной части Финского залива, стал "зоной, свободной от телефонов".

"Остров Улко-Таммио, который находится у побережья Хамины, этим летом станет зоной, свободной от телефонов", — говорит Матс Селин из местной туристической организации Visit Kotka-Hamina. "Мы просим отдыхающих отключить свои гаджеты и смартфоны, остановиться и по-настоящему насладиться пейзажами острова", - поясняте он.

Путешественников просят не пользоваться соцсетями, хотя мобильная сеть на острове работает.

Чем можно заняться на Улко-Таммио?

Улко-Таммио - необитаемый остров, входит в Национальный парк восточной части Финского залива. Туристы могут переночевать здесь в палатках или хижинах.

Отказ от пользования мобильными устройствами носит добровольный характер. Цель: дать возможность гостям "с__осредоточить своё внимание на природе”, - рассказывает Джоэл Хейно из Parks and Wildlife Finland. “Это отличная инициатива, которая могла бы быть реализована и в других местах, предназначенных для отдыха и развлечений”, - уточняет наш собеседник.

Отказ от мобильных телефонов и интернета положительно влияет на психическое здоровье Annika Ruohone

И без интернета здесь есть чем заняться.

Пешеходные тропы вьются вдоль скалистого побережья. Можно подняться на башню для наблюдения за птицами, познакомиться с редкой флорой и фауной острова.

До Улко-Таммио можно добраться на лодке самостоятельно или, воспользовавшись услугами круизной компании MeriSet. Туристы также могут поймать водное такси из соседнего острова Вариссаари или заказать его в местном ресторане Vaakku.

Какова польза от цифровой детоксикации?

Наша повседневная жизнь уже немыслима без смартфонов и компьютеров.

Взрослые европейцы проводят у своих экранов в среднем около шести часов в день. Но отказ от пользования интернетом весьма полезен для психического здоровья.

Исследование, проведённое в 2022 году, показало, что участники эксперимента, которые в течение недели не заходили в соцсети, заметили "значительное улучшение" самочувствия и качества сна.

Кроме того, постоянное воздействие цифровых раздражителей ухудшает нашу способность сосредотачиваться на чём-то и глубоко мыслить, говорят учёные. Цифровой детокс может помочь восстановить концентрацию внимания, а если практиковать его во время какого-то события, праздника, то это усиливает ощущение связи с другими людьми и присутствия.