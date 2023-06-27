EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

В Финляндии есть остров для цифрового детокса

This Finnish island wants visitors to disconnect from their phones.
This Finnish island wants visitors to disconnect from their phones. Авторское право Annika Ruohonen
 Charlotte Elton

Улко-Таммио - крошечный остров, расположенный в восточной части Финского залива, где туристов просят выключить телефоны и гаджеты.

Каждое лето миллионы пользователей публикуют фотографии и делятся в соцсетях своими впечатлениями о проведённом отпуске. Но для тех, кто устал от назойливых постов об "идеальном" отдыхе или просто хочет на время забыть о делах, отключившись от рабочих чатов и почты, Улко-Таммио - самое подходящее место. 

Этот крошечный остров, расположенный в восточной части Финского залива, стал "зоной, свободной от телефонов".

"Остров Улко-Таммио, который находится у побережья Хамины, этим летом станет зоной, свободной от телефонов", — говорит Матс Селин из  местной туристической организации Visit Kotka-Hamina. "Мы просим отдыхающих отключить свои гаджеты и смартфоны, остановиться и по-настоящему насладиться пейзажами острова", - поясняте он. 

Путешественников просят не пользоваться соцсетями, хотя мобильная сеть на острове работает.

Чем можно заняться на Улко-Таммио?

Улко-Таммио - необитаемый остров, входит в Национальный парк восточной части Финского залива. Туристы могут переночевать здесь в палатках или хижинах.

Отказ от пользования мобильными устройствами носит добровольный характер. Цель: дать возможность гостям "с__осредоточить своё внимание на природе”, - рассказывает Джоэл Хейно из Parks and Wildlife Finland. “Это отличная инициатива, которая могла бы быть реализована и в других местах, предназначенных для отдыха и развлечений”, - уточняет наш собеседник. 

Annika Ruohone
Отказ от мобильных телефонов и интернета положительно влияет на психическое здоровьеAnnika Ruohone

И без интернета здесь есть чем заняться.

Пешеходные тропы вьются вдоль скалистого побережья. Можно подняться на башню для наблюдения за птицами, познакомиться с редкой флорой и фауной острова.

До Улко-Таммио можно добраться на лодке самостоятельно или, воспользовавшись услугами круизной компании MeriSet. Туристы также могут поймать водное такси из соседнего острова Вариссаари или заказать его в местном ресторане Vaakku.

Какова польза от цифровой детоксикации?

Наша повседневная жизнь уже немыслима без смартфонов и компьютеров. 

Взрослые европейцы проводят у своих экранов в среднем около шести часов в день. Но отказ от пользования интернетом весьма полезен для психического здоровья.

Исследование, проведённое в 2022 году, показало, что участники эксперимента, которые в течение недели не заходили в соцсети, заметили "значительное улучшение" самочувствия и качества сна.

Кроме того, постоянное воздействие цифровых раздражителей ухудшает нашу способность сосредотачиваться на чём-то и глубоко мыслить, говорят учёные. Цифровой детокс может помочь восстановить концентрацию внимания, а если практиковать его во время какого-то события, праздника, то это усиливает ощущение связи с другими людьми и присутствия.

Также по теме

Неаполь запретил суперъяхтам заходить в свои порты

Европа без российских туристов: как запреты повлияли на местный бизнес?

НАТО как причина задержки авиарейсов: учения в небе над Европой могут помешать путешественникам