Мировой сектор здравоохранения оценивается в 9 триллионов долларов, что составляет 11% мирового ВВП. Этот гигантский рынок трансформируется благодаря достижениям в области ИИ и робототехники. В то же время ряд новых приложений предоставляют пациентам возможность получать данные о своём здоровье.

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Ведущий программы The Exchange пообщался с врачами из больницы Аман в Катаре. Они считают, что искусственный интеллект и робототехника значительно улучшают уход за пациентами.

По данным анализа Всемирного экономического форума мировой рынок здравоохранения оценивается в 9 триллионов долларов. Этот сектор переживает быстрый рост и на сегодняшний день составляет 11 процентов мирового ВВП. В этом выпуске The Exchange рассмотрит новейшие технологические тенденции, отвечающие за этот рост.

GE HealthCare — одна из крупнейших в мире компаний в области медицинских технологий. В прошлом году выручка компании выросла почти до 20 миллиардов долларов. Президент и CEO компании GE HealthCare International Эли Шайо присоединится к The Exchange, чтобы рассказать, как компания инвестирует в будущее здравоохранения, внедряя новейшие разработки в области искусственного интеллекта и робототехники. Эли Шайо объясняет, как инвестиции в такие технологии могут повлиять на пациентов и бизнес.

В этом выпуске также примет участие доктор Берталан Меско. Медицинский футурист ранее уже выступал в таких учреждениях, как Всемирная организация здравоохранения, Йельский, Стэнфордский и Гарвардский университеты. Он считает, что технологии должны отвечать потребностям пациентов. Доктор Меско также расскажет о последних изобретениях и достижениях в области медицинского оборудования.