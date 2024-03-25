Лидеры призвали совместно противостоять мировым проблемам на форуме в Баку

Мировые лидеры встретились на основе принципов солидарности, равенства и инклюзивности для обмена мнениями и поиска решений глобальных проблем.

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Мировые лидеры, лица, принимающие решения, и политики собрались на 11-м Глобальном Бакинском форуме в Азербайджане, чтобы обсудить общие проблемы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствовал более четырёх действующих и 40 бывших президентов и премьер-министров. «Если сравнить то, что мы обсуждали в марте прошлого года, и то, что мы обсуждаем сегодня, мы увидим существенные изменения. Геополитические изменения», — отметил он.

Это мнение поддержал президент Албании Байрам Бегай, который призвал к «скоординированным действиям» в ответ на глобальные вызовы. Действительно, мы живём в беспрецедентные времена. Происходит много событий. Нам приходится иметь дело с: политической нестабильностью, экономическим неравенством, изменением климата, проблемами со здоровьем. Конечно, имеет смысл

упомянуть сферу образования, а также социальную несправедливость. Но с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся, невозможно справиться в одиночку», — сказал он.

Темой мероприятия стало «исправление раздробленного мира», на форуме прозвучали призывы модернизировать устаревшие институты и сосредоточиться на глобальном управлении.

«Мы находимся в ситуации, когда мир кардинально изменился за последние 70 лет, а мы всё ещё живём в мире с архитектурой, которая была разработана давным-давно», — отметил Жан-Клод Трише, экс-президент Европейского центрального банка и в прошлом управляющий Банка Франции.

Он также сделал серьёзное предупреждение о состоянии мирового экономического порядка, сказав: «Мы живём в крайне опасном финансово-экономическом мире, который, по некоторым показателям, ещё более хрупок, чем был непосредственно перед последним крупным (финансовым) кризисом». Он добавил, что Европе необходимо поспешить в плане развития за остальным миром и «укрепить функционирование континентального института».

Винни Бьяньима, исполнительный директор ЮНЭЙДС и заместитель генерального секретаря ООН, считает, что реструктуризация долга должна быть рассмотрена в условиях, когда речь идёт о восстановлении мировой экономики. В беседе с Euronews она отметила: «В настоящее время все наши экономики связаны друг с другом. Страны с низким уровнем дохода задыхаются в долгах, не в состоянии оплатить расходы на здоровье своих граждан, образование своих детей. Не существует такая система, которая позволила бы в самые короткие сроки реструктурировать долг и поставить страну на ноги». Она добавила, что эти проблемы «могут быть решены исключительно на глобальном уровне».

Состоялся содержательный диалог о глобальных конфликтах во многих частях света, в ходе которого президент Албании Байрам Бегай заявил: «Мир бесценен. Мы можем сделать всё, чтобы увеличить возможности по обеспечению большей безопасности на нашем континенте. И, конечно, я родом из региона, который очень хрупок, и ситуация с войной на Украине заставляет людей там больше задумываться о сотрудничестве и диалоге».

В повестке дня также преобладали такие темы, как искусственный интеллект, инновации и глобальные проблемы здравоохранения. Наджат Мохтар, заместитель генерального директора Международного агентства по атомной энергии и глава Департамента ядерных наук и применений, приняла участие в дискуссии на тему «Здоровье для всех». В беседе с Euronews она отметила: «Нам нужны ресурсы... Нам также нужны данные. Нам необходима информация».