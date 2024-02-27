Сможет ли Европа быстро электрифицироваться для достижения целей в области энергетики и климата?

Смотрите основные моменты дебатов Euronews в прямом эфире в Европарламенте, где мы собрали экспертов в сфере политики, промышленной политики, чтобы обсудить вопросы внедрения возобновляемых источников энергии, создания новых интеллектуальных сетей и выхода на нулевой баланс к 2050 году.

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Европа на пути к быстрой электрификации. В этих дебатах Euronews мы обсудили, как новый состав Европейского парламента и Комиссии будет управлять радикальной серией внедрений и реформ, необходимых для достижения целей ЕС в области энергетики и климата.

Задача, стоящая перед политиками и администраторами после июньских выборов в ЕС, ясна. Они должны довести долю возобновляемых источников энергии до 42,5% к 2030 году, привести в действие рекомендацию по сокращению выбросов парниковых газов на 90% к 2040 году и подготовить почву для достижения конечной цели ЕС — выхода на нулевой баланс к 2050 году. Вопрос в том, как им это осуществить?

На дебаты в прямом эфире в Европарламенте Euronews собрал экспертов из сферы политики, промышленной политики, чтобы обсудить вопросы внедрения возобновляемых источников энергии, создания новых интеллектуальных сетей и достижения целей по сокращению выбросов.

Среди наших гостей были Эва Чамисо, директор по европейским делам компании Iberdrola, депутат Европарламента от Нидерландов Мохамед Чахим, советник Европейской комиссии по вопросам "зеленого" перехода и регулирования рынка Том Хоус и директор по вопросам политики WindEurope Пьер Тардье.

В преддверии европейских выборов мы обсудили, будут ли избиратели выступать против политики сокращения выбросов и возможные последствия для амбиций ЕС перейти на возобновляемые источники энергии.