Что принесло больше прибыли за 10 лет: биткойны или недвижимость в Лондоне?

За последнее десятилетие доходность самой известной криптовалюты составила почти 5 000%.

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Рынок жилья в Лондоне оказался одним из самых выгодных для инвестиций за последние 10 лет, а его доходность составила более 44%, говорится в новом исследовании, проведённом британским агентством недвижимости Foxtons.

Фирма проанализировала показатели рынка жилой недвижимости столицы Великобритании в сравнении с девятью другими популярными вариантами инвестиций, включая криптовалюту и акции компаний из FTSE 100. Выяснилось, что за последнее десятилетие только два инвестиционных актива обеспечили более высокую доходность.

Трудно превзойти ошеломляющую доходность биткойна, составившую 4 963 % за этот десятилетний период. Средняя стоимость криптовалюты в декабре 2013 года составляла $840,3, а в период до декабря 2023 года она выросла до $42 544.

Второе место занимает золото – традиционный защитный актив – с доходностью 66,8% за тот же период. В 2013 году цена унции составляла около 1 223,9 доллара, а в декабре прошлого года достигла 2 042 долларов.

Цена серебра выросла на более скромные 22,9%, в то время как инвестиции в главные инструменты фондового рынка Британии – акции 100 крупнейших компаний Лондонской фондовой биржи (FSTE 100) – принесли бы ещё меньшую прибыль – 15,7%.

Худшим выбором оказались нефть марки WTI (-26,3%), нефть марки Brent (-30,2%) и природный газ (-41,5%).

"Инвестиционный ландшафт постоянно меняется, и если некоторые традиционные инструменты за последнее десятилетие резко упали в цене, например природный газ, то другие развивающиеся рынки, такие как криптовалюта, переживали период бума, хотя и с повышенной степенью волатильности", – отмечает генеральный директор Foxtons Гай Гиттинс.

В декабре 2013 года средняя стоимость дома в Лондоне составляла 352 028 фунтов стерлингов (411 237 евро). Сегодня средняя цена достигла £508 037 (€593 486) – рост более чем на £156 000 (€182 238), говорится в исследовании, проведённом на основе данных земельного кадастра.

"Лондонский рынок, несомненно, является Граалем", когда речь идёт об инвестициях в недвижимость Великобритании, и хотя прошлый год, возможно, был сложным, стоимость жилья здесь всё же значительно выросла за последнее десятилетие", – пояснил Гиттинс.

Британское агентство недвижимости Foxtons ожидает, что столичный рынок недвижимости привлечёт большой объём инвестиций в 2024 году, поскольку "начинается новая фаза роста".