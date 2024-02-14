Как будет выглядеть минимальная заработная плата в Европе в 2024 году?

Новая директива ЕС направлена на установление прозрачного уровня минимальной заработной платы, например, 60% от медианной зарплаты. Брюссель также призывает регулярно проводить индексацию, чтобы поддерживать доходы людей, несмотря на рост цен.

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Установленный законом минимальный уровень заработной платы за полный месяц играет важную роль в борьбе с бедностью.

Этот год знаменует собой важный этап на пути к улучшению условий жизни и труда в странах-членах ЕС, поскольку новая директива Брюсселя о минимальной заработной плате должна вступить в силу до 15 ноября этого года.

Минимальный порог отсутствует в 5 странах ЕС

В ряде стран Европы доля работников, получающий самый минимум, превышает 10%.

22 из 27 стран-членов ЕС ввели минимальный порог заработной платы. В Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции политики не идут на эту меру. Кипр ввёл минимальную зарплату лишь в начале прошлого года.

Среди 10 стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС восемь установили национальную минимальную зарплату. В Черногории, Молдавии, Северной Македонии, Грузии, Албании, Сербии, Турции и Украине она есть, а в Боснии и Герцеговине и Косово – нет.

Страны с установленным порогом минимальной зарплаты и без.

В странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) – Норвегии, Швейцарии и Исландии – минимальная заработная плата не установлена.

Почти в двух третях стран ЕС минимальная зарплата до вычета налогов ниже 1 000 евро

Минимальная заработная плата в странах ЕС сильно различается: в настоящее время она варьируется от €477 в Болгарии до €2 571 в месяц в Люксембурге.

Минимальная зарплата превышает 2 000 евро в Люксембурге, Ирландии, Нидерландах и Германии, в то время как во Франции этот показатель составляет 1 767 евро, а в Испании – 1 323 евро. Причём речь идёт о брутто-зарплате, на руки работник получает меньше.

Минимальная месячная зарплата до вычетов.

Минимальная зарплата ниже €1 000 в 14 из 22 государств-членов ЕС, где существует национальная минимальная зарплата.

Среди стран-кандидатов и потенциальных кандидатов этот показатель варьируется от 360 евро в Северной Македонии до 613 евро в Турции.

В стране ЕС Болгарии (477 евро) минимальная зарплата ниже, чем в Турции, Сербии и Черногории, которые всё ещё являются странами-кандидатами.

Изменения в уровне минимальной зарплаты.

Различий меньше по показателю покупательной способности

Колебания в минимальных зарплатах значительно меньше, если эти значения выражены в стандартах покупательной силы (СПС). Речь идёт об искусственной модели, в которой на одну валютную единицу СПС теоретически можно купить одинаковое количество товаров и услуг в каждой стране.

Эту искусственную валютную единицу определяет Евростат, основываясь на разнице в уровне цен между странами.

Минимальная заработная плата, скорректированная на СПС, в настоящее время составляет от 542 евро в Албании до 1 883 евро в Германии.

Помимо Германии, этот показатель превышает €1 250 в Люксембурге, Нидерландах, Бельгии, Франции, Ирландии, Польше, Словении и Испании.

Минимальная месячная заработная плата в СПС.

В Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии и Болгарии зафиксирована самая низкая минимальная заработная плата в СПС среди стран ЕС.

В некоторых странах-кандидатах, таких как Турция, Сербия и Черногория, уровень заработной платы был выше, чем в странах ЕС, таких как Эстония, Латвия и Болгария, но этот показатель всё равно был ниже €1 000 для всех стран-кандидатов и потенциальных кандидатов, по которым имеются данные.

Доля работников, получающих минимальную зарплату, имеет значение

Доля работников, получающих минимальную заработную плату, существенно различается. Минимальная заработная плата имеет решающее значение в некоторых странах, где людей, находящихся на нижней границе шкалы доходов, больше, чем в других странах.

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Доля работников, зарабатывающих менее 105% от минимальной заработной платы.

Так, в 2018 году доля работников, получающих зарплату менее 105% от национальной минимальной заработной платы, превышала 10% в пяти странах ЕС. К ним относятся: Словения (15,2%), Болгария (14,1%), Румыния (13,3%), Польша (12,1%) и Франция (11,6%).

В 10 странах ЕС, включая Германию (6,6%), эта доля также превышала 5%.

Как определить адекватную минимальную заработную плату?

Определить адекватную минимальную заработную плату непросто. Директива ЕС содержит следующее утверждение: "Государства-члены могут использовать базовые ориентиры, обычно используемые на международном уровне, такие как сумма, эквивалентная 60% от медианной заработной платы и 50% от средней заработной платы, и/или базовые ориентиры, используемые на национальном уровне".

Данные за 2022 год показывают, что во многих европейских странах это соотношение было ниже указанных значений.

Соотношение минимальной и медианной заработной платы

Соотношение минимальной и медианной заработной платы – ещё один полезный показатель, отражающий положение тех, кто получает минимальную заработную плату.

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По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2022 году минимальная заработная плата составляла менее 50% от медианной заработной платы в 10 странах ЕС. В их число входят Испания, Венгрия, Ирландия, Хорватия, Литва, Нидерланды, Чехия, Эстония, Бельгия и Латвия.

Соотношение минимальной заработной платы к медианной.

Только в трёх государствах-членах этот показатель превышал 60%: в Португалии (66,3%), Словении (61,7%) и во Франции (60,9%). В Турции, страны-кандидата, этот показатель составил 65,2%.

"Эти коэффициенты могут ввести в заблуждение, если их интерпретировать слишком буквально", – предупреждают в Международной организации труда (МОТ), поскольку в некоторых странах, например, во Франции, минимальная заработная плата относительно высока.

Важно регулярно корректировать минимальные зарплаты

Реальная минимальная заработная плата снизилась в большинстве стран-членов ЕС, когда инфляция достигла максимального уровня в 2022 году. ОЭСР призывает к регулярному пересмотру размера оплаты труда, чтобы защитить низкооплачиваемых работников.

"Важно, чтобы установленные законом минимальные зарплаты регулярно корректировались", – говорится в докладе ОЭСР "Минимальные зарплаты в условиях растущей инфляции".

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Директива ЕС призвана установить рамки для: