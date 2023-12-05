Слет МСП в Бильбао: малый бизнес Европы ставит на инновации, но боится банкротства

Европейские малые и средние предприятия сверили часы на слете в Бильбао: очертили круг проблем, наметили пути их решения и наградили талантливую молодежь.

Цены на энергоносители падают, инфляция постепенно снижается, но многие европейские компании все еще борются за выживание. Как им избежать банкротства? Об этом, в числе прочего, шла речь на Ассамблее малых и средних предприятий в Бильбао - самом важном европейском мероприятии для этой категории бизнеса. Мы побывали на форуме, чтобы узнать, как компании справляются со сложной экономической ситуацией и пытаются превратить кризис в трамплин.

Ставка на новинки

Страна Басков в Испании - один из ведущих инновационных регионов Европы. Местный исследовательский центр Tecnalia представил на Ассамблее робота с широким спектром функций. Группа Orbik, со своей стороны, нашла свою нишу в секторе проверки кибербезопасности объектов еще на этапе их проектирования. "Мы работаем с железными дорогами, станциями метро, с промышленными компаниями и системами здравоохранения, - рассказывает Сальвадор Трухильо, генеральный директор Orbik, - В прошлом большинство систем были изолированы, а значит, риск атаки на объект был низким. Сегодня, когда все компании подключены к Интернету, они становятся мишенями все чаще и чаще".

Ассамблея МСП призвана стимулировать европейские компании - в том числе и через встречи с политиками, лидерами научного мнения и предпринимателями нового поколения. В этом году долгожданную лекцию прочла профессор Сарас Сарасвати. А Еврокомиссия разъяснила собравшимся свой новый пакет мер по поддержке малых и средних предприятий.

Платите вовремя!

На слете в Бильбао был отмечен рост числа банкротств в европейском деловом пространстве. Он - на самом высоком уровне с 2015 года, причем показатель вырос на 8% по сравнению с предыдущим кварталом. Чтобы предотвратить волну разорений, Португальское агентство по конкурентоспособности и инновациям, лауреат премии European Business Promotion Award, разработало инструмент, позволяющий быстро выявить потенциальные проблемы в балансе компании.

Одной из основных причин неудач малого бизнеса признан слишком долгий срок оплаты по сделкам. Еврокомиссия предложила обновить правила, установив максимальный разрешенный срок в 30 дней. Депутат Европарламента от Польши Рожа Тун оформила предложения во всеобъемлющий доклад. "МСП нужна ликвидность, им нужен денежный поток, чтобы иметь возможность планировать, а не ждать денег, - говорит она. - В нашем докладе есть много интересных предложений, не только знаменитые 30 дней, но и проведение платежей, а также штрафы за задержку".

Новое поколение начинает и не боится

Может показаться, что сейчас не самое подходящее время для запуска бизнеса, но многие молодые так не считают. Мария Алипатова из Украины победила в конкурсе молодежных стартапов со своим изобретением Solar Optic, которое улавливает солнечный свет и переносит его внутрь зданий, позволяя экономить на освещении и улучшая условия труда.

"Одно из преимуществ новинки - улучшение психического здоровья работников, особенно на складах", - отмечает Алипатова. Девушка, инженер по профессии, знает, что такое работать на заводе. "Там иногда вы чувствуете себя подавленным из-за шума, иногда вам нужен естественный солнечный свет, - перечисляет она. - Но главные преимущества разработки - это сокращение выбросов CO2 и экономия на электроэнергии".