Google вновь оштрафовали в России

By Euronews и AP

Суд в Москве оштрафовал Google на 15 миллионов за размещение данных россиян на зарубежных серверах.

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ хранить персональные данные российских пользователей на территории РФ.

Это решение стало последним в серии финансовых санкций в отношении технологической корпорации на фоне напряжённости между Россией и Западом из-за войны в Украине.

Штрафы по этой же статье уже были назначены Google в августе 2021 года и июне 2022 года.

Кроме того, в августе этого года компания из Маунтин-Вью была оштрафована на 3 млн рублей за отказ удалить видео о войне, размещённые на платформе YouTube. Российские власти утверждали, что это "ложный" контент.

Как отмечает "Медиазона", в роликах про войну речь шла об "украинских детях" и "событиях в Херсонской области".

Однако, несмотря на активность судебных органов, России будет сложно получить указанные суммы денег, поскольку российский бизнес Google фактически закрылся после начала широкомасштабного вторжения в Украину.

Компания заявила, что подала заявление о банкротстве в РФ после того, как её банковский счет был арестован властями, в результате чего она оказалась не в состоянии платить сотрудникам и поставщикам.

Российские суды также оштрафовали Apple и Фонд Wikimedia за "неудаление" из "Википедии" информации, "признанной запрещённой в РФ".

После ввода войск в Украину в феврале 2022 года российские власти приняли ряд мер, направленных на подавление любой критики развязанной Кремлём войны.

Ряд активистов, политиков, журналистов и общественных деятелей были выдавлены из страны или подвергнуты преследованиям.

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза в этом году был приговорён к 25 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене за публичные выступления против действий России в Украине.