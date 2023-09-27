Суд в РФ отклонил апелляцию на приговор Навальному

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве утвердил 19-летний срок оппозиционеру, который был назначен по совокупности "преступлений", которые ему вменяет российская власть.

Первый апелляционный суд в Москве оставил в силе приговор Алексею Навальному, осуждённому 4 августа на 19 лет колонии особого режима по т. н. "экстремистскому делу".

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Приговор также утвердили 26-летнему директору ютуб-канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному. Ему назначили восемь лет колонии общего режима.

Как сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Ольгу Романову, мотивировочную часть незначительно изменили: теперь политик в ней указан не как "особо опасный рецидивист", а просто "опасный". Защита оппозиционера намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

До этого Навальный уже отбывал 9-летний срок по другому уголовному делу.

За 4 дня до рассмотрения апелляции его в 20-й раз отправили в штрафной изолятор.

Сторонники оппозиционера в России и на Западе, а также ряд международных организаций добиваются его немедленного освобождения.