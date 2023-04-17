Политика Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии

Euronews

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима.

Ровно столько запросило гособвинение в ходе заседания 6 апреля.

Политик обвинялся в государственной измене, участии в деятельности "нежелательной" организации ("Открытой России") и распространении "фейков" о российской армии. Он отрицал все обвинения.

25 лет колонии – максимальный срок, который может затребовать прокурор, если сложить сроки по трём статьям УК. Кроме того, политику нельзя будет заниматься журналистикой в течение 7 лет после выхода на свободу.

Процесс по делу оппозиционного общественного деятеля и публициста начался в марте и проходил в закрытом режиме. В СИЗО Кара-Мурза находится с апреля 2022 года. В день его ареста Минюст объявил его иностранным агентом.

Поводом для судебного преследования политика, в частности, стало его выступление перед законодателями штата Аризона с критикой войны в Украине, а также его давняя работа по продвижению "закона Магнитского" в США.

Владимир Кара-Мурза-младший – гражданин России и Великобритании, Лондон потребовал немедленно освободить оппозиционера. Приговор уже осудили присутствовавшие в зале суда дипломаты западных стран.

На прошлой неделе издание "Вёрстка" сообщило, что судья Сергей Подопригоров, который слушал дело Кара-Мурзы, обратился к властям США с просьбой исключить его из санкционного "списка Магнитского".

По словам адвоката Марии Эйсмонт, за время заключения здоровье её подзащитного серьёзно ухудшилось, он потерял 22 килограмма.