Дело российско-американской журналистки Алсу Курмашевой: суд продлил задержание

Мера пресечения не избрана: редактору "Радио Свобода" продлили срок задержания на трое суток по делу об "иностранных агентах". Прокурор ходатайствовал о полутора месяцах ареста. Журналистка считает себя невиновной, передал адвокат.

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Суд в Казани продлил задержание журналистки Алсу Курмашевой до 23 октября.

В среду редактора татаро-башкирской службы "Радио Свобода" задержали по уголовному делу о непредставлении документов для включения в реестр т. н. "иностранных агентов".

По версии следствия она собирала "сведения о мобилизации", в связи с чем она обязана зарегистрироваться как иноагент.

Она считает себя невиновной, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Эдгара Матевосяна.

В заявлении медиакомпании, финансируемой американским Конгрессом, говорится, что Курмашева – гражданка США и России. Журналистка вернулась в Татарстан в мае, 2 июня её не допустили на обратный рейс и с тех пор фактически удерживают в России, отобрав паспорта.

По сообщениям её защитника, следствие ходатайствовало о полутора месяцах ареста, но прокурор попросил лишь продлить срок задержания.

Журналистке грозит до пяти лет заключения.

Алсу Курмашева – не единственный американский журналист, задержанный в России. Корреспондент The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович с конца марта находится в СИЗО "Лефортово" по обвинению в шпионаже, что категорически отрицают и он сам, и его работодатель.

Белый дом утверждает, что Россия целенаправленно преследует американцев. Дмитрий Песков заявил в пятницу, что подобной кампании не ведётся, но "есть граждане США, которые нарушают закон".