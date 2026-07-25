Трамп возвращается на ужин корреспондентов Белого дома после апрельской стрельбы

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером отметил свое возвращение на ужин корреспондентов при Белом доме, выступив с длинной, местами сумбурной речью, насыщенной выпадами в адрес присутствующих представителей СМИ.

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«Я рад быть здесь», — сказал Трамп, начиная свое выступление. «Потрясающие люди. Много людей, которые мне нравятся. Некоторые мне совсем не нравятся».

Мероприятие изначально планировалось провести в апреле, но его пришлось прервать после того, как вооруженный огнестрельным оружием и ножами мужчина попытался прорваться через кордон безопасности. Как сообщалось, перенесенный на пятницу ужин был заметно скромнее апрельского по масштабу, а меры безопасности были значительно усилены.

Во время часовой речи Трамп переходил от шутливых, легких комментариев о прессе — например, он сказал, что уважает «большинство из них», — к прямым оскорблениям в адрес отдельных журналистов, а также демократов.

Тем не менее на протяжении всего вечера президент, судя по всему, был в хорошем настроении, отпуская шутки о третьем сроке в Белом доме и о так называемом «синдроме одержимости Трампом».

«Здесь, по правде говоря, самая большая в истории группа людей с “синдромом одержимости Трампом”, собранных в одном месте одновременно», — сказал он, обращаясь к аудитории.

«Иногда мне правда кажется, что некоторые из вас меня не любят», — пошутил он.

Ужин корреспондентов организуется Ассоциацией корреспондентов при Белом доме и является праздником свободной прессы, собирая журналистов, политиков и знаменитостей на вечер награждений и выступлений.

Трамп против СМИ

Отношения Трампа с американскими медиа были бурными: он подал в суд на ряд редакций и регулярно обрушивается на них с критикой за то, что называет «фейковыми новостями».

На прошлой неделе президент раскритиковал несколько телеканалов за то, что они не стали транслировать его обращение в прайм-тайм на своих основных платформах.

«В редком случае NBC и ABC fake news оба заявили, что не будут освещать эту речь», — сказал тогда Трамп.

«За такой обман у них должны отбирать лицензии», — добавил он.

Трамп также не раз вступал в конфликты с ведущими ночных ток-шоу, такими как Джимми Фэллон, Сет Майерс, Стивен Колберт и Джимми Киммел.

После того как последнего временно сняли с эфира из‑за его комментариев после смерти консервативного активиста Чарли Кирка в прошлом году, Трамп приветствовал это решение.

«Отличные новости для Америки», — написал Трамп в Truth Social в ответ. «Поздравляю ABC с тем, что они наконец набрались смелости сделать то, что нужно было сделать. У Киммела НУЛЕВОЙ талант и рейтинги даже хуже, чем у Колберта, если такое вообще возможно. В итоге на Fake News NBC остаются Джимми и Сет — два полных неудачника».