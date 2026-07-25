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Ветрянка охватывает лагеря Газы: тысячи случаев за две недели

АРХИВНОЕ ФОТО: Перемещённые палестинцы идут между палатками в импровизированном лагере в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, 1 июля 2026 года
ФАЙЛ: перемещённые палестинцы идут между палатками в импровизированном лагере в Хан Юнисе на юге сектора Газа, 1 июля 2026 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Mohammed Nashbat
Опубликовано
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Врачи считают, что вспышка гораздо масштабнее, чем сообщают власти: в переполненных лагерях изоляция невозможна, семьи ютятся в тесных палатках, тысячи детей не завершили вакцинацию и остались без защиты.

Ветряная оспа стремительно распространяется по лагерям для перемещённых жителей Газы: за две недели в более чем 130 медучреждениях зарегистрировано около 9300 случаев, и врачи предупреждают, что реальные масштабы вспышки почти наверняка выше официальных данных.

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Органы здравоохранения ООН объясняют резкий рост заболеваемости сильной перенаселённостью пунктов размещения, высокими летними температурами и ухудшающимся доступом к чистой воде.

Более половины зарегистрированных случаев приходится на район Хан-Юнис. В ту же неделю медики зафиксировали по всему сектору более 18 000 новых случаев инфекционных кожных заболеваний, включая чесотку, педикулёз и импетиго.

Для семей, живущих в палатках площадью всего несколько квадратных метров, медицинский совет изолировать больных детей просто невыполним.

«Они сказали, что ребенок должен быть отдельно, со своим матрасом, своей одеждой и стиркой, но где? Мы живём в палатке, и тут буквально нет места», — говорит Хамада Абу Гали, переселённый в Нусейрате. Его дочери сначала поставили неправильный диагноз, и только дерматолог установил, что у неё ветряная оспа. К этому моменту инфекция уже перешла к одному из её братьев.

«До войны у нас был дом, а сегодня все мы в одной палатке», — рассказал Абу Гали Euronews.

Палестинец, вынужденно покинувший дом, Хамада Абу Гали с ребёнком, больным ветряной оспой, лагерь Нусейрат, центральная часть сектора Газа
Палестинец, вынужденно покинувший дом, Хамада Абу Гали с ребёнком, больным ветряной оспой, лагерь Нусейрат, центральная часть сектора Газа محمد نشبت- يورونيوز

По словам Абу Гали, его сын, как и любой ребёнок, хотел выйти на улицу, но пространство вокруг палатки не даёт никакой защиты. «Как бы ни старался его уберечь, стоит ему выйти — его сразу окружает сточная вода и мусор. Всё в этой обстановке способствует распространению болезни».

Ахмед Абу Хусейн, переселённый в Дейр-аль-Балах, описал условия, в которых одну палатку иногда вынуждены делить между собой несколько семей.

«Теоретически его нужно изолировать, потому что это инфекционное заболевание, но места нет, и все дети находятся вместе», — сказал Абу Хусейн в беседе с Euronews.

«Мы не можем контролировать их и удерживать внутри палатки, поэтому в итоге инфекция распространяется на всю семью».

Кризис с вакцинами усиливает риски

По данным ООН, сейчас около 1,7 миллиона человек живут более чем в 1600 пунктах временного размещения по всему сектору Газа на фоне острой нехватки питьевой воды, средств гигиены и санитарных услуг.

В детской больнице «Аль-Рантиси» педиатрический консультант доктор Шариф Маттар заявил, что официальная статистика, скорее всего, сильно занижена.

По его словам, большинство детей с ветряной оспой осматривают в палатках или центрах первичной медико-санитарной помощи, и они никогда не попадают в больницу, а значит, значительная часть случаев просто не отражается в статистике.

Почти пустая коробка с лекарствами, в которой из-за нехватки медпрепаратов осталось лишь две мази
Почти пустая коробка с лекарствами, в которой из-за нехватки медпрепаратов осталось лишь две мази محمد نشبت- يورونيوز

Ветряная оспа вызывается вирусом варицелла-зостер и передаётся с дыхательными каплями, при прямом контакте с пузырьками на коже или через заражённые поверхности, то есть в условиях, которые невозможно контролировать в лагерях для перемещённых жителей.

Медсестра Шеймаа Хаджи, работающая в одном из медцентров, рассказала, что учреждения ежедневно фиксируют рост числа детей с кожными заболеваниями.

В большинстве случаев они приезжают уже тогда, когда сыпь широко распространилась по всему телу.

Лечение в основном сводится к облегчению зуда и снижению риска вторичных бактериальных инфекций, но даже для этого не хватает базовых препаратов.

«Больного ребёнка нужно держать подальше от других детей до окончания заразного периода, но в палатках это почти невозможно», — сказала Хаджи в интервью Euronews.

«Все дети играют вместе и пользуются одним и тем же пространством, поэтому мы видим, как болезнь переходит от ребёнка к ребёнку и от семьи к семье», — добавила она.

Палестинские дети играют возле палатки семьи переселенцев в секторе Газа
Палестинские дети играют возле палатки семьи переселенцев в секторе Газа محمد نشبت- يورونيوز

По словам Хаджи, нехватка лосьона с каламином, который используют для снятия зуда и успокоения сыпи, усиливает страдания детей, поскольку постоянное расчесывание может привести к воспалению и дальнейшим осложнениям.

Басам Закут, директор организации Medical Relief в секторе Газа, рассказал, что тысячи детей, рождённых во время войны, не были вакцинированы, а ограничения на ввоз новых партий вакцин лишили систему здравоохранения возможности укреплять коллективный иммунитет.

Он также предупредил, что ветряная оспа опасна для беременных женщин, повышая риск осложнений как для матери, так и для плода, причём специализированная акушерская помощь сейчас ограничена.

Помощь поступает медленно, нужно больше

По данным Всемирной организации здравоохранения, система здравоохранения Газы продолжает функционировать с ограниченными возможностями из-за серьёзных повреждений инфраструктуры и нехватки лекарств и персонала.

Полевые миссии Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) выявили, что в пунктах размещения нет безопасной воды, а сточные воды текут по улицам вокруг лагерей.

Израильское Координационное управление правительственной деятельности на территориях (COGAT) заявило, что с момента вступления в силу режима прекращения огня между ХАМАС и Израилем 10 октября прошлого года в сектор поступило 18 000 тонн лекарств и медсредств.

Однако, по словам медработников на местах, этих поставок всё равно недостаточно, чтобы взять нынешнюю вспышку под контроль.

Сточные воды, протекающие между палатками семей переселенцев в центральной части сектора Газа
Сточные воды, протекающие между палатками семей переселенцев в центральной части сектора Газа محمد نشبت- يورونيوز

Органы здравоохранения ООН сообщили, что медики нарастили объёмы раздачи жаропонижающих препаратов, средств против зуда и антибиотиков для пациентов с бактериальными осложнениями, а также направили в лагеря команды по санитарному просвещению.

Там отметили, что этих мер будет недостаточно, если не удастся ускорить доставку гуманитарной помощи и обеспечить большие объёмы средств гигиены и медицинских материалов.

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