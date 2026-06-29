Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Стрельба в фан-зоне ЧМ в Калифорнии: один человек погиб

Стрельба в фан-зоне ЧМ в Калифорнии: один человек погиб
Авторское право 
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button

Стрельба произошла на площади Сан-Педро, одном из немногих мест в районе залива Сан-Франциско, где болельщики могут смотрить матчи ЧМ на больших уличных экранах.

По меньшей мере один человек погиб и ещё один тяжело ранен в результате стрельбы в популярном развлекательном квартале в Калифорнии, где была организована фан-зона чемпионата мира по футболу, сообщили в местной полиции.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

При этом в ведомствстве подчеркнули, что в момент стрельбы никаких футбольных матчей там не показывали.

"Одна из жертв скончалась на месте. Вторая была доставлена в местную больницу с травмами, опасными для жизни", - говорится в сообщении полиции Сан-Хосе, опубликованном в X.

"Этот инцидент расследуется как убийство. В районе перекрыты несколько прилегающих улиц", - добавили в ведомстве.

Стрельба произошла на площади Сан-Педро - одном из нескольких мест в районе залива Сан-Франциско, где собираются болельщики, чтобы смотреть матчи чемпионата мира на больших уличных экранах.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google