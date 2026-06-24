Казахстан заключает сделки с Европой на 10 млрд евро по итогам визита Токаева в Брюссель

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев завершил визит в Брюссель проведением крупного форума, на котором бизнес-лидеры и министры крупнейшей центральноазиатской страны встретились с европейскими компаниями и подписали коммерческие соглашения примерно на 10 млрд евро.

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Визит состоялся чуть более чем через год после того, как лидеры ЕС и стран Центральной Азии на историческом саммите в Самарканде (Узбекистан) договорились открыть новую эпоху сотрудничества.

На том апрельском саммите 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, по ее мнению, партнерство откроет новые возможности в таких секторах, как энергетика, туризм, торговля и транспорт, и объявила об инвестиционном пакете для региона в размере 12 млрд евро.

«Это объединит инвестиции Европейского союза и его государств-членов. Мы называем это подходом Team Europe. Он запустит новую линейку проектов для Центральной Азии. Это по-настоящему начало новой эпохи нашей древней дружбы», – сказала она, выступая вместе с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

На встрече с президентом Казахстана год спустя в Брюсселе фон дер Ляйен и Кошта подтвердили, что стратегическое положение Казахстана как «ворот в Азию» открывает множество возможностей.

«Казахстан и Центральная Азия в целом – это естественные глобальные ворота», – написала фон дер Ляйен в X.

«Сегодня мы обсудим, как инициатива Global Gateway может сблизить наши регионы, превратив ворота в путь к созданию рабочих мест, новых возможностей и процветания», – добавила она.

Основным акцентом визита стала взаимная связанность, поскольку Казахстан лежит на маршруте Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут_)_, соединяющего Европу с Китаем и остальной Восточной Азией.

Страна создала и обслуживает 13 международных автомобильных, железнодорожных и морских транзитных коридоров, что способствовало росту объема грузоперевозок. За последние шесть лет грузопоток по этому маршруту увеличился в пять раз – с 800 тыс. до 4,1 млн тонн в год.

Заявленная цель Астаны – довести его пропускную способность до 10 млн тонн, что закрепит за страной роль ключевой транспортной артерии в глобальной логистике.

Чтобы поддерживать этот темп, Казахстан за последние 15 лет вложил свыше 35 млрд долларов в транспортную и логистическую инфраструктуру.

В Еврокомиссии были подписаны пять соглашений, призванных устранить оставшиеся препятствия для растущего потока товаров и людей через коридор, включая Горизонтальное авиационное соглашение.

Оно усилит связанность между ЕС и Казахстаном, позволив любой соответствующей требованиям авиакомпании ЕС выполнять рейсы между Казахстаном и любым из 17 государств-членов ЕС, которые еще не имеют двусторонних соглашений об авиасообщении с Казахстаном.

Соглашение заменяет прежние ограничения, согласно которым этими маршрутами могли пользоваться только авиакомпании, находящиеся в собственности или под контролем граждан соответствующего государства-члена или Казахстана.

«Эта веха отражает нашу общую приверженность укреплению сотрудничества, развитию связности между нашими регионами и сближению наших народов и экономик», – заявил европейский комиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас.

«Открывая новые возможности для авиасообщения, соглашение будет способствовать росту, инвестициям и обменам с обеих сторон. Я с нетерпением жду дальнейшего углубления нашего авиационного партнерства и продвижения более широкого сотрудничества в ближайшие годы», – добавил он.

Еще одно соглашение частично смягчит визовый режим для граждан Казахстана, посещающих Европу. Шенгенская виза по-прежнему понадобится, однако она подешевеет, сократится время ожидания, а перечень необходимых документов будет унифицирован по всем государствам-членам.

Главным подтверждением того, что обещания, данные год назад в Самарканде, начинают воплощаться, стал казахстанско-европейский бизнес-форум, где казахстанские бизнес-лидеры и министры встретились с представителями европейской промышленности и финансовых институтов.

Открывая форум, Токаев подчеркнул роль европейского бизнеса в Казахстане.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступает на бизнес-форуме Presidency of Kazakhstan

«Сегодня Европейский союз – наш крупнейший торговый и инвестиционный партнер, на него приходится почти половина всех прямых иностранных инвестиций, привлеченных в Казахстан. Только в прошлом году наш двусторонний товарооборот превысил 45 млрд долларов», – заявил Токаев.

По словам Токаева, в Казахстане уже работают почти 4 тыс. европейских компаний, которые являются долгосрочными и надежными партнерами.

Он добавил, что Казахстан готов поддержать Европу во время ее промышленной трансформации всеми имеющимися ресурсами, что особенно важно на фоне глобальной неопределенности и нестабильности цепочек поставок.

Токаев сообщил, что страна готова поставлять Европе 21 из 34 стратегически важных видов редкоземельных элементов. В то же время он ясно дал понять, что ожидает более активного участия европейских компаний и финансовых институтов в разработке высокотехнологичных проектов в Казахстане.

«Казахстан и Европейский союз – естественные партнеры. Нас объединяет интерес к укреплению связности, поддержке устойчивого развития, обеспечению устойчивости цепочек поставок и продвижению технологического прогресса. Сейчас самое время превратить это общее видение в конкретные проекты, новые инвестиции, передовые технологии и качественные рабочие места», – сказал Токаев.

Выступая от имени Европейского союза, еврокомиссар по торговле Марош Шефчович заявил, что ЕС осознает важность Казахстана как партнера. «Можете быть уверены, мы знаем, что ваша страна не только велика по территории, но и богата историей и культурой. У нее также есть, как вы отметили, множество ресурсов, жизненно важных для развития современной экономики», – сказал Шефчович.

Всего было подписано 30 коммерческих соглашений на сумму около 10 млрд евро. Один лишь суверенный фонд Казахстана «Самрук-Казына» заключил сделки на 8,4 млрд евро.

Крупнейшим из них стало соглашение о сертификации между входящей в портфель фонда компанией – национальным авиаперевозчиком Air Astana – и Airbus: Air Astana намерена приобрести 50 самолетов семейства A320 на сумму 7,3 млрд евро.

Airbus начнет поставку самолетов в 2031 году, что повысит связанность по воздуху вдоль Среднего коридора.

Еще один сервисный контракт подписан с французским производителем локомотивов Alstom, у которого уже есть сборочный завод под Астаной и который традиционно поставляет локомотивы для Казахстанских железных дорог.

Новый контракт стоимостью 967 млн евро обеспечит непрерывное обслуживание этих локомотивов, сделав движение по Среднему коридору более надежным.

«Были подписаны и другие соглашения в различных сферах – нефтехимии, транспорте и логистике. Они нацелены на повышение нашей связанности с другими частями света и в конечном счете на увеличение пропускной способности Среднего коридора», – сказал председатель правления фонда «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

Общая фотография казахстанско-европейского бизнес-форума Presidency of Kazakhstan

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин после форума заявил, что казахстанская делегация осталась довольна, поскольку все встречи прошли конструктивно, завершились конкретными соглашениями и показали, что Казахстан и Европейский союз становятся ближе друг к другу.

«Европейский союз – наш главный торговый партнер, и недалеко то время, когда наш торговый оборот с 45 млрд увеличится до 50 млрд долларов», – сказал Жумангарин в интервью Euronews.

«В рамках этой торговли Казахстан поставляет не только сырье. Мы уже говорим и о сельскохозяйственной продукции, и о более сложных товарах. Мы гарантируем все наши поставки, а в современном мире стабильность снижает стоимость производства. Для нас Европейский союз также является очень надежным потребителем», – добавил Жумангарин.

«Мы вправе быть довольны этим, я бы сказал, историческим визитом, потому что на форуме присутствовали основные локомотивы европейской экономики – компании, которые уже работают в Казахстане или готовятся прийти, разместить у нас производство, заниматься судостроением или оказывать услуги по стандартизации и сертификации. Все это имеет для нас огромное значение», – резюмировал Жумангарин.