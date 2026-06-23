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Вэнс: прямые переговоры с Ираном заложили «хорошую основу» для мирного соглашения

Вице-президент США Джей Ди Вэнс уходит после беседы с прессой по итогам переговоров США и Ирана в отеле «Бюргеншток» в Швейцарии, 22 июня 2026 года
Вице-президент США Джей Ди Вэнс уходит после общения с журналистами по итогам переговоров США и Ирана на курорте Бюргеншток в Швейцарии, понедельник, 22 июня 2026 года Авторское право  Nathan Howard/Pool Photo via AP
Авторское право Nathan Howard/Pool Photo via AP
By Malek Fouda
Опубликовано
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Технические переговорщики США и Ирана, по словам официальных лиц, проводят консультации в Швейцарии после отъезда Вэнса, Галибафа и Арагчи, пытаясь приблизить две страны к оформлению сделки.

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс заявил, что его продолжительные переговоры с высокопоставленными иранскими чиновниками в Швейцарии заложили «хорошую основу для успешного окончательного соглашения» в рамках усилий по достижению окончательного прекращения войны, которую США и Израиль начали в конце февраля.

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По словам Вэнса и представителей администрации США, удалось добиться прогресса по нескольким направлениям, в том числе по созданию «механизмов», которые должны гарантировать, что Ормузский пролив, жизненно важная для мировых поставок энергоресурсов водная артерия, останется открытым, а также по урегулированию конфликта между Израилем и поддерживаемыми Ираном боевиками движения «Хезболлах» на юге Ливана, где должно действовать перемирие.

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс общается с журналистами после завершения переговоров на высоком уровне между США и Ираном в отеле Bürgenstock Resort возле Люцерна в Швейцарии, понедельник, 22 июня 2026 года
Вице-президент США Дж. Д. Вэнс общается с журналистами после завершения переговоров на высоком уровне между США и Ираном в отеле Bürgenstock Resort возле Люцерна в Швейцарии, понедельник, 22 июня 2026 года Nathan Howard/Pool Photo via AP

Временное соглашение о прекращении боевых действий в Иране, подписанное на прошлой неделе президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом, предусматривает 60-дневный период для переговоров по ключевым вопросам, в том числе о будущем ядерной программы Тегерана на фоне опасений, что тот намерен использовать её в военных целях, что власти отрицают.

Вэнс покинул Швейцарию в то время как работа экспертных групп продолжалась, а президент США Дональд Трамп, подчёркивая усилия по обеспечению открытости пролива и созданию «нефтяного фонтана», заявил, что ключом к прекращению войны является «уважение» со стороны Ирана.

«Пока они нас уважают, я не хочу употреблять слово «страх», потому что оно здесь неуместно, но пока они нас уважают, у нас не будет никаких проблем», - сказал Трамп, комментируя ход переговоров в обращении из Овального кабинета.

Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома во время церемонии подписания указа о развитии квантовых вычислений, понедельник, 22 июня 2026 года, Вашингтон
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома во время церемонии подписания указа о развитии квантовых вычислений, понедельник, 22 июня 2026 года, Вашингтон Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Иран фактически закрыл пролив после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить по нему свои удары, что вызвало стремительный рост цен на топливо далеко за пределами региона.

Временное соглашение о прекращении войны должно было обеспечить возобновление судоходства по этому стратегически важному проливу: за минувшие выходные через него прошли десятки судов, хотя основной фарватер остаётся заминированным и перекрытым.

Главный переговорщик от Ирана, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, в понедельник заявил, что Ормузский пролив будет находиться под управлением Тегерана, но в соответствии с нормами международного права.

Жители осматривают уничтоженные автомобили после прекращения огня между Израилем и «Хезболлах» в деревне Маифдун на юге Ливана, понедельник, 22 июня 2026 года
Жители осматривают уничтоженные автомобили после прекращения огня между Израилем и «Хезболлах» в деревне Маифдун на юге Ливана, понедельник, 22 июня 2026 года Mohammed Zaatari/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

«Надеемся, нам удастся вновь открыть пролив для судоходства и вернуть процветание региональной и мировой экономике», - сказал Галибаф в интервью иранским государственным СМИ в самолёте по пути из Швейцарии.

Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи в понедельник вечером прибыли в Оман, где встретились с главой МИД страны Бадром аль-Бусаиди для обсуждения мирных усилий и обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Министерство финансов США в понедельник выдало 60-дневную генеральную лицензию, временно снимающую санкции с иранской нефти в рамках промежуточного соглашения. Примечательно, что документ разрешает её поставки в США, которые с 1990-х годов не закупали больших объёмов сырья у Ирана.

Мужчина показывает жест победы через выбитое окно повреждённой квартиры после объявления перемирия между Израилем и «Хезболлах» в городе Набатия на юге Ливана, понедельник, 22 июня 2026 года
Мужчина показывает жест победы через выбитое окно повреждённой квартиры после объявления перемирия между Израилем и «Хезболлах» в городе Набатия на юге Ливана, понедельник, 22 июня 2026 года Mohammed Zaatari/Copyright 2026 The AP. All rights reserved.

Танкерное судоходство через Ормузский пролив продолжает восстанавливаться. По данным аналитической компании Kpler, за выходные было подтверждено 71 проход судов, причём в субботу пик составил 35 пересечений. До начала войны через пролив ежедневно проходили от 100 до 130 судов.

На рынках стоимость нефти марки Brent снизилась на 3,2 %, до 77,52 доллара (67,85 евро) за баррель, приблизившись к уровню около 70 долларов (61,27 евро) до начала войны. Эталонный сорт американской нефти подешевел на 2,6 %, до 73,86 доллара (64,65 евро) за баррель. Это довольно резкое снижение по сравнению с ценами на пике конфликта, когда стоимость превышала 120 долларов (105 евро) за баррель.

Дополнительные источники • AP

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