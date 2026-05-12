Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тани во вторник предостерег Иран от использования Ормузского пролива для запугивания своих соседей.

Выступая вместе с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Дохе, Аль-Тани заявил собравшимся представителям прессы, что "Иран не должен использовать этот пролив в качестве оружия для давления или шантажа стран Персидского залива".

"Это международный водный коридор, который должен быть всегда защищен и должен быть всегда под охраной", - сказал он. "Нынешнее состояние пролива и то, что там происходит, никогда не должно повториться".

Фидан также подчеркнул послание Аль-Тани относительно важнейшего пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

"Предотвращение использования Ормузского пролива в качестве оружия чрезвычайно важно не только для региональной безопасности и стабильности, но и для мировой экономики", - сказал он.

Доха и Анкара также поддержали дипломатические усилия по установлению перемирия между Вашингтоном и Тегераном на фоне растущих опасений, что война может перерасти в эскалацию после того, как переговоры зашли в тупик в последние дни.

"Катар и Турция совместно поддерживают... усилия, предпринимаемые братским народом Пакистана для поиска решения этой войны, достижения соглашения о прекращении огня, скорейшего окончания войны, открытия Ормузского пролива и возвращения свободы судоходства в нормальное русло", - сказал Аль-Тани.

Катар и Турция также предостерегли от "любых односторонних мер", которые могут угрожать морской безопасности в Персидском заливе, и осудили нападения на коммерческие суда как нарушение международного права, ставящее под угрозу глобальную торговлю и жизненно важные цепочки поставок.

"Продолжение дипломатии - единственный путь вперед", - сказал Аль-Тани.

"Обе стороны хотят, чтобы война прекратилась".

Аль-Тани сообщил, что двумя днями ранее он отправился в Вашингтон, чтобы заручиться поддержкой мирной инициативы и предупредить американских чиновников о последствиях затягивания войны.

"Мой визит в Соединенные Штаты был в основном посвящен поддержке усилий Пакистана и обеспечению позитивного взаимодействия в рамках этих дипломатических усилий для скорейшего достижения решения", - сказал он.

Аль-Тани сказал, что объяснил американским чиновникам "влияние этой войны на регион и то, что ее затягивание не отвечает интересам никого в регионе и во всем мире".

По словам Фидана, и Вашингтон, и Тегеран, похоже, хотят прекратить войну, но остаются разногласия по поводу того, как должно быть оформлено потенциальное соглашение.

"Обе стороны хотят, чтобы война прекратилась. Они хотят, чтобы Ормузский пролив был открыт, и они хотят, чтобы ядерные файлы были каким-то образом решены", - сказал министр иностранных дел Турции.

"Теперь проблема в том, как найти решение с правильным расставлением приоритетов и формулировкой, чтобы оно было приемлемо для обеих сторон".

Дипломатическое давление происходит на фоне того, что хрупкое перемирие между Вашингтоном и Тегераном оказалось под вопросом после того, как президент США Дональд Трамп отверг последний ответ Ирана на предложение Вашингтона о прекращении огня как "абсолютно неприемлемый".

Иранские государственные СМИ сообщили, что Тегеран потребовал полного суверенитета над Ормузом, снятия санкций и компенсации за нанесенный войной ущерб, предупредив при этом, что он ответит военными действиями на любые возобновленные удары США.

Последние обострения напряженности усилили опасения по поводу дальнейших потрясений в Персидском заливе после нападений на коммерческие суда и угроз морской безопасности, которые привели к резкому росту цен на нефть в начале войны.

Перемирие вступило в силу 8 апреля при посредничестве Исламабада после 39 дней ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля, и ежедневных ракетных и беспилотных обстрелов Тегераном соседних стран.

Переговоры до сих пор не привели к достижению прочного соглашения, и Трамп продлил перемирие, не установив крайнего срока.