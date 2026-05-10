Путин заявил, что война с Украиной "идет к завершению"

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин Авторское право  Sputnik
Авторское право Sputnik
By Rory Elliott Armstrong и AFP
Опубликовано Последние обновления
После сокращённого парада ко Дню Победы российский президент заявил, что война в Украине "идет к завершению", хотя первый день перемирия при посредничестве США омрачился взаимными обвинениями в нарушениях

Президент России Владимир Путин в субботу заявил, что война в Украине подходит к концу, и обрушился с критикой на поддержку Западом Киева, в то время как первый день прекращения огня при посредничестве США был отмечен взаимными обвинениями в нарушениях.

Путин выступил на параде в Москве, заявив солдатам, что они сражаются в Украине с "агрессивной силой", которую поддерживает весь блок НАТО, и назвав свои военные цели "справедливыми".

Российский лидер сделал память о победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне центральным элементом своего 25-летнего правления и неоднократно ссылался на нее, чтобы оправдать свое вторжение в Украину.

Российские власти обычно отмечают парад в честь Дня Победы с помпой и пышностью. Но серия украинских дальнобойных атак в последние недели заставила Кремль усилить меры безопасности и сократить масштабы празднования в этом году - парад прошел без военной техники и уложился всего в 45 минут.

Когда после парада Путина спросили, не зашла ли западная военная помощь Украине слишком далеко, он ответил: "Они начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается и по сей день".

"Я думаю, что дело идет (конфликта) к завершению, но это все еще серьезный вопрос".

"Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев, - пояснил Путин, имея в виду западные страны. - А потом уже залезли в эту колею и вылезти из неё никак не могут".

Путин добавил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в третьей стране только после того, как будут решены все условия для возможного мирного соглашения.

"Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договорённости о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу, чтобы поучаствовать в этом мероприятии либо что-то подписать, но это должна быть окончательная точка, а не сами переговоры".

Нарушения режима прекращения огня

После двух неудачных попыток перемирия, предпринятых на этой неделе Россией и Украиной, президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что трехдневное прекращение огня между обеими сторонами вступит в силу с субботы.

Москва и Киев обменялись обвинениями в нарушениях, но сообщений о крупных ударах не поступало, несмотря на продолжающуюся активность беспилотников и жертвы среди мирного населения с обеих сторон.

"Надеюсь, это начало конца очень долгой, смертоносной и тяжелой войны", - написал Трамп в своей социальной сети, добавив, что прекращение огня будет сопровождаться обменом пленными.

В Кремле заявили, что на данный момент продлевать перемирие не планируется.

Воюющие стороны также согласились обменяться 1000 заключенными на время перемирия. Но Путин заявил в субботу, что Россия пока не получала от Украины никаких предложений по обмену.

Сокращенный парад

По сравнению с предыдущими годами парад был значительно меньше, впервые за почти два десятилетия на нем не было военной техники и присутствовало лишь несколько иностранных высокопоставленных лиц - большинство из них лидеры близких союзников России.

В своем обращении к участникам парада, в котором приняли участие российские военные подразделения, а также солдаты из Северной Кореи, Путин поставил советскую победу в один ряд с агрессией своей армии против Украины.

"Великий подвиг поколения победителей вдохновляет солдат, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции, - сказал Путин. - Они противостоят агрессивной силе, вооруженной и поддерживаемой всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Я твердо убежден, что наше дело правое".

Парад вызвал прохладный прием со стороны некоторых жителей Москвы: перебои с интернетом и усталость от четырехлетней войны бросили тень на торжества.

Когда 36-летнюю экономистку Елену спросили, что она чувствует в День Победы, знаменующий разгром Советским Союзом нацистской Германии во Второй мировой войне, она ответила: "Ничего".

"Мне нужен интернет, а у меня его нет", - сказала она журналистам в центре Москвы и заявила, что не будет смотреть парад.

Россия ввела периодические отключения интернета на время парада, ссылаясь на возросшие угрозы украинских атак.

В списке участников парада оказались только лидеры Беларуси, Малайзии, Лаоса, Узбекистана и Казахстана, в отличие от высокопоставленных гостей, включая китайского лидера Си Цзиньпина во время прошлогоднего мероприятия.

Война длится уже пятый год, в ней погибли сотни тысяч человек, и она стала самой кровопролитной в Европе со времен Второй мировой войны.

Переговоры при посредничестве США о прекращении боевых действий не принесли существенного прогресса с февраля, когда Вашингтон переключил внимание на войну против Ирана.

