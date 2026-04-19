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Трамп подписал указ об ускорении исследований препаратов для лечения психических заболеваний

Продавец упаковывает псилоцибиновые грибы на поп-ап рынке каннабиса.
Продавец упаковывает псилоцибиновые грибы на поп-ап рынке каннабиса. Авторское право  Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
By Rory Elliott Armstrong и AFP
Опубликовано
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Дональд Трамп подписал указ о снятии ограничений на исследования психоделических препаратов, таких как псилоцибин и ЛСД, с целью ускорить изучение их потенциала для лечения психических заболеваний.

Президент США Дональд Трамп объявил об ослаблении ограничений на исследования психоделических препаратов - так называемых "волшебных грибов", - которые показали перспективность в лечении людей с психическими заболеваниями.

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В присутствии министра здравоохранения США Роберта Ф. Кеннеди-младшего, высокопоставленных медицинских чиновников и подкастера Джо Рогана, который выступал за доступ к наркотикам, Трамп подписал указ, который поможет федеральным ученым преодолеть бюрократические препоны и ускорить проведение исследований.

Президент заявил, что указ "устранит ненужные бюрократические препоны, улучшит обмен данными между FDA (Управлением по контролю за продуктами и лекарствами) и Министерством по делам ветеранов и будет способствовать быстрому пересмотру списка психоделических препаратов, которые будут одобрены FDA".

В настоящее время многие психоделики, включая ЛСД и псилоцибин ("волшебные грибы"), классифицируются как наркотики с высоким потенциалом злоупотребления и привыкания и не одобрены для использования в медицине, что ограничивает возможности по их изучению.

Если Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), которому поручено регулировать фармацевтическую деятельность в США, официально признает медицинскую пользу некоторых психоделиков, они могут быть переведены в другой список, что позволит расширить их клиническое применение.

Указ предусматривает только ускоренное проведение исследований и не требует от правоохранительных органов немедленной переклассификации наркотиков, что означает, что терапевтическое использование не будет расширено немедленно.

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В последние годы все активнее изучается влияние препаратов на лечение людей - особенно ветеранов войны - со сложными случаями тревожности и депрессии, особенно тех, кто пережил травматический стресс.

Многие ветераны и другие пациенты жаловались на то, что традиционные антидепрессанты не только не помогают, но и меняют их личность так, что они отдаляются от друзей и семьи.

В 2023 году 6 398 ветеранов покончили с собой, сообщает Департамент по делам ветеранов.

Во время церемонии подписания в Белом доме Трамп указал на один препарат под названием ибогаин, заявив, что пациенты, принимавшие его, "испытывали 80-90-процентное снижение симптомов депрессии и тревоги в течение одного месяца".

"Можно мне немного, пожалуйста?" - пошутил он.

Полный объем пользы и потенциальных побочных эффектов психоделических препаратов пока не известен, поскольку исследования ограничены.

Несмотря на то, что многие из них, как считается, оказывают многообещающее воздействие на психическое здоровье, существуют и риски. Например, считается, что ибогаин может нанести вред сердцу.

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