О том, что судоходство через Ормузский пролив «объявлено полностью открытым на оставшийся срок действия перемирия», министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил в пятницу в публикации на платформе X.

Спустя несколько минут президент США Дональд Трамп заявил: «Иран только что объявил, что Ормузский пролив полностью открыт и готов к полному проходу».

«Спасибо!» — написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

Но после этого неожиданного первого сообщения Трамп сделал ещё несколько ключевых заявлений о деталях, судя по всему, достигнутого с Тегераном соглашения, в том числе о том, что США получат весь обогащённый уран Ирана после совместной расчистки разбомбленных ядерных объектов, назвав его «ядерной пылью».

В серии публикаций в соцсетях Трамп рассказал, что «Иран при помощи США убрал или убирает все морские мины» в Ормузском проливе и что Тегеран «согласился больше никогда не закрывать Ормузский пролив», добавив, что он «больше не будет использоваться как оружие против мира».

Скриншот публикации в аккаунте президента США Дональда Трампа в сети Truth Social, 17 апреля 2026 года @realDonaldTrump

Подчёркивая приверженность США мирному процессу, Трамп также заявил, что «Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили им это делать. Хватит уже!»

Представитель президента Ирана Сейед Мохаммад Мехди Табатабаи опроверг заявления Трампа о повторном открытии Ормузского пролива, назвав их «безосновательными заявлениями врага» и «направленными на то, чтобы лишить иранский народ чувства гордости за великие победы, которых он добился своей решительной обороной».

«Условное и ограниченное открытие части Ормузского пролива — исключительно иранская инициатива, которая влечёт ответственность и служит проверкой твёрдости обязательств противоположной стороны», — написал Табатабаи в X.

Ещё одним свидетельством сложности баланса сил в Тегеране стали сообщения двух полуофициальных информагентств, которые поставили под сомнение заявление Арагчи, заявив, что такое решение требует «разъяснений» и «нуждается в одобрении Верховного лидера».

Агентство Fars, считающееся близким к влиятельному Корпусу стражей Исламской революции (КСИР), поинтересовалось, с чем связано «странное молчание Высшего совета национальной безопасности и переговорной команды».

Президент США Дональд Трамп на сцене во время круглого стола о необложении чаевых налогом в Лас‑Вегасе, 16 апреля 2026 года AP Photo

В последнее время Высший совет национальной безопасности Ирана фактически выполняет роль главного органа принятия решений в стране, поскольку относительно статуса нового лидера Моджтабы Хаменеи, который, по сообщениям, был ранен в начале войны, ходят сомнения.

Государственное агентство Tasnim со ссылкой на так называемые «осведомлённые источники» сообщило, что судоходство может осуществляться только по коридорам, определённым Ираном, а высокопоставленный военный заявил в эфире государственного телевидения, что любой проход должен быть согласован с КСИР.

Однако посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам написал в X, что прекращение огня в Ливане и связанное с ним открытие Ормузского пролива «создают почву» для соглашения между США и Ираном, для «постоянного мира и коллективной безопасности, устойчивого развития, прогресса и процветания для всех в регионе и за его пределами».

Тем временем в пятницу поздно вечером генеральный секретарь Международной морской организации Арсенио Домингес заявил, что это агентство ООН уже приступило к мониторингу возобновления судоходства через Ормузский пролив.

Первые сообщения корреспондентов Euronews на местах свидетельствуют, что круизные лайнеры, застрявшие в портах Персидского залива — два в Дохе, один из которых принадлежит базирующейся в Германии компании TUI, и один в Абу‑Даби, — подготовились к выходу или уже вышли в море, что, по всей видимости, говорит о возобновлении движения через Ормузский пролив.

На приложениях для отслеживания морского трафика зафиксировано движение двух круизных судов под греческим управлением: Celestyal Discovery уже пересекает Ормузский пролив, а Celestyal Journey выходит из порта Дохи, наряду с заметным числом других судов, которые взяли курс на пролив после объявлений.

Судоходство через Ормузский пролив в ночь на 17 апреля 2026 года MarineTraffic app

Ключевая водная артерия

Движение по этому водному пути, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа, почти полностью остановилось с начала войны с Ираном, развернувшейся после американо‑израильских авиаударов 28 февраля.

Текущее двухнедельное перемирие истекает 22 апреля, однако Трамп уже дал понять, что готов продлить его в свете положительного прогресса на пути к урегулированию.

США ввели собственную морскую блокаду иранских портов, которая вступила в силу в понедельник; президент Дональд Трамп предупредил, что любые ударные корабли будут «уничтожены», если попытаются её прорвать.

«Иранский флот лежит на дне моря, полностью уничтоженный — 158 кораблей. Мы не поражали лишь их небольшое количество так называемых „быстрых ударных катеров“, потому что не считали их серьёзной угрозой», — написал Трамп в публикации на Truth Social.

Это спровоцировало резкий скачок мировых цен на энергоресурсы; глава Международного энергетического агентства в четверг предупредил, что у Европы осталось «может быть, шесть недель запаса авиационного керосина», если поставки и дальше будут заблокированы.

Цены на нефть сразу снизились более чем на 10%, а Уолл‑стрит на фоне заявлений устремилась к очередному рекорду.

С конца марта фондовые индексы выросли более чем на 11% на надеждах, что США и Иран смогут избежать наихудшего сценария для мировой экономики.