Израиль вызвал итальянского посла в Тель-Авиве , чтобы попросить разъяснений по поводу заявлений, сделанных министром иностранных дел Антонио Таяни в понедельник в Бейруте относительно "неприемлемых атак на гражданское население" со стороны Израиля в Ливане.

Таяни находится с визитом в Ливане в период высокой напряженности в регионе с целью усилить поддержку Италии этой страны и возобновить дипломатические усилия по прекращению огня. Переговоры между представителями Израиля и Ливана должны состояться во вторник в Вашингтоне.

Вызов посла Луки Феррари в Тель-Авив последовал после того, как министр написал на сайте X после институциональных встреч: "Ливан - братская страна, которую мы храним в наших сердцах. Именно поэтому я приехал в Бейрут, чтобы выразить солидарность президента Ауна Италии после неприемлемых атак Израиля на гражданское население".

Таяни опубликовал это послание вместе с фотографией своей встречи с президентом Ливанской Республики Джозефом Ауном. Министр также провел переговоры со своим коллегой Юссефом Раджи и встретился с итальянскими военными, задействованными в стране в рамках двусторонней миссии (Mibil), военно-технического комитета (MTC4L) и миссии Unifil.

Италия - один из основных участников миссии ООН: итальянский контингент насчитывает около 1000-1100 военнослужащих, представляя собой одну из постоянно присутствующих сил на местах, а также принимая командование частями в ходе ротации. Всего в составе миротворческой миссии ООН задействовано более 10 000 "голубых касок" из 45 стран, задача которых - наблюдение за прекращением боевых действий и поддержка Ливанских вооруженных сил (ЛВС). Первоначально миссия ООН в Ливане (UNIFIL) была создана Советом Безопасности в марте 1978 года для подтверждения вывода израильских войск из Ливана, поддержания мира и безопасности и оказания помощи ливанскому правительству в восстановлении его эффективного контроля в регионе. Мандат продлевается каждый год.

Израиль не раз обрушивался с критикой на организацию миссии, указывая, что миротворцы стараются не вступать в конфронтацию с шиитскими радикалами "Хезболлах" и позволяют последним беспрепятственно использовать приграничные районы для своих позиций и обстрела Израиля. Ответные удары по военизированной группировке, которую многие страны, включая арабские, считают террористической, не раз ставили под угрозу и жизни "голубых касок".

Инцидент с итальянской военной колонной

Еще более напряженной картину сделал инцидент с итальянскими автомобилями миссии Unifil. За последние несколько дней на юге Ливана во время оперативных маневров танк израильских войск подбил автомобиль итальянского конвоя, а в других случаях были зафиксированы предупредительные выстрелы, повредившие хорошо различимые автомобили "голубых касок".

Сообщений о пострадавших не поступало, но инцидент свидетельствует о растущем уровне напряженности и оперативных трудностях на местах, включая ограничения свободы передвижения и риски для международного персонала. Первоначальные версии говорили о "таране", но позже итальянский контингент отказался от этой гипотезы и объяснил этот эпизод маневрами в крайне нестабильной обстановке.

Именно по этому поводу по прибытии в Бейрут выступил министр иностранных дел Антонио Таяни: "Вчерашний инцидент, вероятно, был случайностью, но случайности не должны повторяться. Мы должны работать, в том числе путем укрепления координации и информации между израильской армией и нашими ведомствами, чтобы не возникало недоразумений, но защита безопасности наших солдат является приоритетом для нас здесь, в Ливане".

Затем Таяни еще раз отметил решающую роль итальянских военных, подчеркнув, что он уже поднимал этот вопрос перед израильскими властями: "Солдаты Unifil играют очень важную роль, призываю гарантировать безопасность наших военных".

"Unifil - минималистская миссия"

"Миссия Unifil - это минималистская миссия, потому что на нее не возложено ничего, кроме помощи ливанским силам, в то время как они сами должны контролировать территорию. Эта миссия недостаточна, и именно эта недостаточность подчеркивается сейчас, когда израильтяне решили уничтожить "Хезболлах", - объясняет историк Грегори Алеги, профессор университета Луисс.

По мнению Алеги, такой подход привел к очевидным последствиям: "Этого надзора недостаточно, потому что он позволил проиранскому ополчению укорениться на территории страны до такой степени, что оно стало глубоко взаимосвязано с ливанским обществом. Таким образом, у нас перед глазами две проблемы, которых либо не было раньше, либо мы делали вид, что не видим".

"Согласны ли вы с присутствием "Хезболлах"?

На военном уровне реакция Израиля идет по жесткой и предельно конкретной линии: "Основная проблема заключается в том , готово ли международное сообщество принять присутствие "Хезболлах", этой иранской longa manus, которая установила контроль над Ливаном и продолжает нападать на Израиль. Если кто-то готов взять на себя политические и военные расходы по ликвидации "Хезболлах", то мы движемся в одном направлении, в противном случае израильтяне решили сами пойти на этот риск".

Выбор, который влечет за собой высокую цену на двух фронтах: "Военную - потому что, учитывая то, как "Хезболлах" вплетена в ливанское общество, достичь цели будет нелегко. Политическую - потому что такие мускулистые действия не приемлет практически ни одна европейская страна. Израиль рискует испортить отношения с традиционно дружественными или нейтральными странами".

Наконец, остается узел дипломатических альтернатив, в том числе в свете ливанских заявлений о возможном разоружении радикалов "Хезболлах". Но, по мнению историка Алеги, пространство ограничено: "Правительство Нетаньяху заняло максималистскую позицию, как в плане целей, так и в плане сроков: все и немедленно. Ответ на теракт 7 октября, атака на Иран и сегодняшние операции в Ливане - это часть единого плана по обезвреживанию этой постоянной угрозы".

И в заключение он критически оценивает эффективность стратегии:"Если можно разделить цель, то методы, похоже, не дают желаемого результата: они не достигают военной победы и сильно ограничивают политическое пространство Израиля".

Визит Таяни служит подтверждением линии Италии: поддержка стабильности в Ливане, гуманитарная помощь - пакет на 10 миллионов евро и более 40 тонн товаров уже отправлены - и поддержка институционального строительства, включая деликатный вопрос разоружения военизированных группировок, начиная с "Хезболлах". На втором плане - необходимость избежать эскалации напряженности во всем регионе, в том числе в свете напряженности в отношениях между США и Ираном и безопасности в Ормузском проливе.