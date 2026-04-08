Пять подростков предстанут перед судом в Швеции за попытку убийства иранского диссидента

Пятеро подростков должны предстать в среду перед шведским судом по делу о предполагаемом покушении на убийство иранского исследователя-диссидента Арвина Хошнуда на юге королевства.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

По версии обвинения, один из подростков, вооружённый ножом, позвонил в дверь дома Хошнуда в городе Мальмё 2 сентября 2025 года.

Жена исследователя открыла дверь, и подозреваемый, которому на тот момент было 16 лет, спросил, дома ли ее муж. В обвинительном заключении говорится, что Хошнуд, присутствовавший при этом, не подал виду и немедленно вызвал полицию.

По данным обвинения, подросток был завербован и стал соучастником готовящегося преступления через приложения для обмена зашифрованными сообщениями. Ему пообещали хорошее вознаграждение, если он убьет Хошнуда.

Следствие выяснило, что трое обвиняемых и четвертый человек, которого считают организатором и чья личность пока не установлена, давали ему инструкции, предоставили нож и обговорили условия контракта прежде, чем он начал действовать.

Трое из пяти подростков обвиняются в покушении на убийство, а остальные в соучастии.

"Эти действия подпадают под так называемое "преступление-услугу", когда молодые жители Швеции получают задания от лиц, связанных с организованной преступностью", - говорится в заявлении прокурора Пер-Эрика Ринселла.

Хошнуд - сторонник наследного принца Ирана Резы Пехлеви, сына последнего шаха. Он заявил шведским СМИ, что, по его мнению, нападение было организовано Foxtrot, одной из главных преступных группировок Швеции, лидер которой Рава Маджид, как сообщается, имеет связи с иранским правительством.

Foxtrot стоит за несколькими перестрелками, взрывами и убийствами, совершенными в Швеции в последние годы, и, как и другие банды, использует слабо структурированную систему социальных сетей для вербовки детей для совершения преступлений.

Хошнуд регулярно выступает в шведских СМИ в качестве эксперта по Ирану. В социальных сетях он открыто поддерживает Пехлеви, который живет в изгнании в США и возглавляет одно из многих оппозиционных движений, базирующихся за рубежом.

Шведская служба безопасности Sapo называет Иран одной из главных угроз безопасности страны.

В частности, Sapo обвинила Иран в вербовке членов шведских преступных группировок для совершения актов насилия против израильских интересов и иранских оппозиционеров в Швеции, но Тегеран отрицает это утверждение.

Нескольким подсудимым также предъявлены обвинения в попытке совершения убийства в городе Уддевалла, которое произошло через неделю после предполагаемого покушения на жизнь Хошнуда. Пока неясно, был ли среди жертв иранский диссидент.