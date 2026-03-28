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Польша продлевает пограничный контроль с Германией и Литвой еще на 6 месяцев

Грузовики на мосту на немецко-польском пограничном переходе недалеко от Франкфурта-на-Одере, 18 марта 2020 года.
Грузовики на мосту на немецко-польском пограничном переходе недалеко от Франкфурта-на-Одере, 18 марта 2020 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Tomasz Lezon
Опубликовано
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Временные меры контроля на границах Польши с Германией и Литвой продлены. Правила вступают в силу 5 апреля и направлены на повышение безопасности на этих участках границы.

Польша не намерена снимать контроль на границах с Германией и Литвой. Соответствующее постановление министра внутренних дел было опубликовано 27 марта 2026 года. Оно продливает действующие правила еще на полгода - с 5 апреля 2026 года.

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Новый переход под контролем

С началом следующего периода регулирования в список контролируемых пунктов пропуска на немецко-польской границе вернется Мускауэр Парк - Английский мост, соединяющий Ленкницу и Бад-Мускау.

Ранее это место было исключено из контроля в связи с проведением ремонтных работ. Переход имеет особое значение для туристического, пешеходного и велосипедного движения, а также для организации трансграничных мероприятий, проходящих в парке.

Временный пограничный контроль был введен 7 июля 2025 года, первоначально сроком на один месяц. Затем правила были продлены еще на два месяца - с 6 августа по 4 октября 2025 года. Следующее постановление продлило этот период еще на шесть месяцев, то есть с 5 октября 2025 года по 4 апреля 2026 года.

Согласно Шенгенскому кодексу о границах, государства-члены могут временно, на срок до шести месяцев, вновь вводить внутренний пограничный контроль в случае предполагаемой серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности.

Если угроза сохраняется в течение более длительного периода, контроль может быть продлен еще на шесть месяцев, но не более чем на два года в общей сложности. В такой ситуации необходимо заранее проинформировать другие страны Шенгенской зоны, а также Европейский парламент, Совет и Европейскую комиссию.

Министерство указывает причины

Как заявило министерство внутренних дел Польши, необходимость продолжать применять временный контроль на границах с Германией и Литвой в связи с серьезной угрозой нелегальной миграции на обоих этих участках сохраняется.

Сотрудники пограничной службы - при поддержке полиции и солдат территориальных сил обороны - могут останавливать отдельные транспортные средства для проверки.

Эти мероприятия проводятся примерно в 50 пунктах на германо-польской границе и в 13 пунктах на литовско-польской границе.

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