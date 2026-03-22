7 человек погибли в результате крушения военного вертолета в Катаре

Репрезентативная фотография - Архив
Репрезентативная фотография - Архив Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Emre Basaran
Опубликовано
В заявлении Министерства национальной обороны были использованы следующие слова: "В результате аварии погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Катара, один военнослужащий Вооруженных сил Турции и два военнослужащих ASELSAN".

Министерство национальной обороны (MND) объявило в воскресенье, что вертолет, принадлежащий ВВС Катара, потерпел крушение.

"Военное сотрудничество и координация действий между Турецкой Республикой и Государством Катар продолжаются непрерывно в рамках существующих соглашений и планов. Вертолет, принадлежащий Вооруженным силам Катара, который проводил учебные мероприятия в рамках совместного объединенного командования Катар-Турция, по предварительным данным, упал в море вечером 21 марта из-за технической неисправности."

"Обломки вертолета и тела наших героев были обнаружены, после чего немедленно начались поисково-спасательные работы. В результате катастрофы погибли четыре военнослужащих Вооруженных сил Катара, один военнослужащий Вооруженных сил Турции и два техника ASELSAN".

Министерство национальной обороны также заявило, что причина аварии будет установлена после расследования, проведенного катарскими властями, и выразило соболезнования семьям погибших.

Высший стратегический комитет Турция - Катар был создан в декабре 2014 года. С тех пор отношения между двумя странами развиваются, особенно в области военной и оборонной промышленности.

Подписанный 19 декабря 2014 года "Совместный меморандум о взаимопонимании по созданию Высшего стратегического комитета между Турецкой Республикой и Государством Катар" установил сотрудничество между двумя странами в области военной подготовки и оборонной промышленности, а также предоставил военную базу для турецких вооруженных сил в Катаре.

Соглашение было представлено на рассмотрение Великого национального собрания Турции 10 февраля 2015 года и одобрено комиссией по иностранным делам Великого национального собрания Турции 5 марта 2015 года.

В соответствии с соглашением, турецкие вооруженные силы были размещены в Катаре, а между двумя странами были организованы совместные военные учения.

14 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие штаба совместного командования объединенных сил Катара и Турции, в котором приняли участие министры обороны и начальники генеральных штабов двух стран, а сам штаб получил название Khalid Bin Walid Barracks.

Также по теме

Катарская компания QatarEnergy объявила форс-мажорные обстоятельства после ударов иранских дронов, остановивших производство сжиженного природного газа

МИД Катара: "Нападение Ирана не останется без ответа"

Иранские ракеты и дроны в Катаре: сигнал тревоги по всей стране