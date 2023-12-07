7 декабря 1928 года родился Ноам Хомский - выдающийся американский философ, лингвист и публицист, известный своими левыми взглядами и критикой политики США.

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Прошли те времена, когда философы были самыми обсуждаемыми и известными в народе. Сначала были древние греки. Ничто не вызывало столько любопытства, слухов и пересуд, как истории про спавшего в бочке Диогена или публичная казнь Сократа.

Потом, спустя несколько тысяч лет, была Франция. Там мыслители были подобны сегодняшним рок-звездам: люди толпами собирались, чтобы послушать шокирующие экзистенциалистские рассуждения Жан-Поля Сартра или феминистские - Симоны де Бовуар.

Сегодня же всё иначе. На нас, конечно же, обидятся фанаты Славоя Жижека и Джордана Питерсона, но стоит признать: последний бастион философской науки воздвиг никто иной как Ноам Хомский.

И у американского мыслителя, лингвиста, публициста и теоретика сегодня 95-й день рождения.

Хомский родился в Филадельфии в еврейской семье, эмигрировавшей из Российской империи. В Пенсильванском университете он получил учёную степень и степень доктора философии, сначала специализируясь на лингвистике и современном иврите, а затем - на философии лингвистики.

Как один из самых известных из ныне живущих интеллекталов в мире, которого могут назвать многие люди, Хомский интригует тем, что его научная биография относится к гораздо более узкой области философии, чем у других знаменитых коллег.

Фактически, его самый большой вклад в академическую философию - это разработанная им теория универсальной грамматики. Если коротко, то Хомский утверждал, что люди обладают врождённым чувством лингвистической грамматики, которое предшествует любому изучению языка. Именно поэтому, по его мнению, люди так хорошо усваивают сложные языки в юном возрасте.

Ноам Хомский на акции в поддержку флотилии, направляющейся в Газу, 20 октября 2012 года. Hatem Moussa/AP

Теории американского учёного о грамматике и синтаксисе уже сами по себе могли сделать его знаменитостью в своей области. Но широко известным он стал, когда начал публично рассуждать о вопросах политики.

Начиная с 60-х годов, Ноам Хомский публиковал свои декларации против войны во Вьетнаме, участвовал в акциях протеста. Это привлекло к нему внимание президента Ричарда Никсона, который считал его политическим противником.

Хомский продолжал писать труды по политической философии, прославляя пацифизм, антифашизм и свободу слова. Он даже защищал право французского теоретика отрицания Холокоста Робера Фориссона отстаивать свою позицию.

Джулиан Ассанж и Ноам Хомский Yui Mok/ap

С академическим красноречием он высказывается на самые разные темы: от массового потребления в США и проблем окружающей среды, до палестино-израильского конфликта и войны в Украине.

По случаю 95-летия философа мы сделали подборку его лучших цитат:

"Если мы не верим в свободу слова для людей, которых мы презираем, то мы не верим в неё вообще".

"Неолиберальная демократия. Вместо граждан она порождает потребителей. Вместо сообществ - торговые центры. Чистый результат - атомизированное общество, состоящее из разобщённых людей, которые чувствуют себя деморализованными и социально бессильными".

"Оптимизм - это стратегия построения лучшего будущего. Потому что если вы не верите, что будущее может быть лучше, вы вряд ли сделаете шаг вперёд и возьмёте на себя ответственность за то, чтобы оно стало таким".