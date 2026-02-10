Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Вэнс приехал в Армению прокладывать торговый коридор

Вице-президент США Джей Ди Вэнс держит копию соглашения о ядерном сотрудничестве, которое он подписал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в Ереване, 9 февраля 2026 г.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс держит копию соглашения о ядерном сотрудничестве, которое он подписал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в Ереване, 9 февраля 2026 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посещает Армению и Азербайджан для продвижения нового торгового коридора TRIPP после того, как обе стороны подписали историческое мирное соглашение после десятилетий конфликта.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник прибыл в Армению для переговоров о дальнейшем укреплении мирного процесса с Азербайджаном, став первым действующим вице-президентом или президентом США, посетившим эту страну.

Вэнс провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, а во вторник отправился в столицу Азербайджана Баку. Вашингтон стремится продвинуть торговый коридор, который изменит облик Южного Кавказа.

"Мы не просто устанавливаем мир для Армении. Мы также создаем реальное процветание для Армении и Соединенных Штатов вместе", - сказал Вэнс на совместной пресс-конференции с Пашиняном.

Лидеры двух стран подписали соглашение о гражданской ядерной энергетике, которое, по словам Пашиняна, "откроет новую главу в углубляющемся энергетическом партнерстве между Арменией и США".

Вэнс объявил о продаже Армении американских беспилотных технологий на сумму 11 миллионов долларов (9,2 миллиона евро).

Пашинян назвал визит "поистине историческим" и сказал, что у него есть "большая надежда" на то, что президент США Дональд Трамп "по праву" получит Нобелевскую премию мира за посредничество в армяно-азербайджанском мирном процессе.

Вэнс продвигает проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) - 43-километровый коридор через южную Армению, соединяющий Азербайджан с Нахичеванским эксклавом.

Маршрут призван соединить Центральную Азию и Каспийский бассейн с Европой в обход России и Ирана и укрепить коммерческие интересы США в регионе.

Проект нового торгового коридора должен способствовать американским инвестициям и обеспечить доступ "критически важных минералов и редкоземельных элементов" на рынок США, говорится в рамочном документе Госдепартамента.

Вашингтон рассматривает проект как меру укрепления доверия после мирного завершения десятилетий конфликта между Арменией и Азербайджаном.

На саммите в Белом доме в августе 2025 года Трамп выступил посредником в заключении соглашения между Арменией и Азербайджаном, согласно которому две страны обязались отказаться от претензий на территорию друг друга и воздержаться от применения силы.

В то же время Москва внимательно следит за тем, как Ереван тихо выходит из сферы ее влияния.

Армения - исторически ближайший союзник России на Южном Кавказе - заморозила свое участие в возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и пошла на углубление связей с США и ЕС.

Влияние России на всем пространстве бывшего Советского Союза стало напряженным после ее полномасштабного вторжения в Украину, которое встревожило многие страны, которые на протяжении десятилетий были либо дружественны Москве, либо находились под ее влиянием.

Дополнительные источники • AFP

