Вэнс приехал в Армению прокладывать торговый коридор

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник прибыл в Армению для переговоров о дальнейшем укреплении мирного процесса с Азербайджаном, став первым действующим вице-президентом или президентом США, посетившим эту страну.

Вэнс провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване, а во вторник отправился в столицу Азербайджана Баку. Вашингтон стремится продвинуть торговый коридор, который изменит облик Южного Кавказа.

"Мы не просто устанавливаем мир для Армении. Мы также создаем реальное процветание для Армении и Соединенных Штатов вместе", - сказал Вэнс на совместной пресс-конференции с Пашиняном.

Лидеры двух стран подписали соглашение о гражданской ядерной энергетике, которое, по словам Пашиняна, "откроет новую главу в углубляющемся энергетическом партнерстве между Арменией и США".

Вэнс объявил о продаже Армении американских беспилотных технологий на сумму 11 миллионов долларов (9,2 миллиона евро).

Пашинян назвал визит "поистине историческим" и сказал, что у него есть "большая надежда" на то, что президент США Дональд Трамп "по праву" получит Нобелевскую премию мира за посредничество в армяно-азербайджанском мирном процессе.

Вэнс продвигает проект "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP) - 43-километровый коридор через южную Армению, соединяющий Азербайджан с Нахичеванским эксклавом.

Маршрут призван соединить Центральную Азию и Каспийский бассейн с Европой в обход России и Ирана и укрепить коммерческие интересы США в регионе.

Проект нового торгового коридора должен способствовать американским инвестициям и обеспечить доступ "критически важных минералов и редкоземельных элементов" на рынок США, говорится в рамочном документе Госдепартамента.

Вашингтон рассматривает проект как меру укрепления доверия после мирного завершения десятилетий конфликта между Арменией и Азербайджаном.

На саммите в Белом доме в августе 2025 года Трамп выступил посредником в заключении соглашения между Арменией и Азербайджаном, согласно которому две страны обязались отказаться от претензий на территорию друг друга и воздержаться от применения силы.

В то же время Москва внимательно следит за тем, как Ереван тихо выходит из сферы ее влияния.

Армения - исторически ближайший союзник России на Южном Кавказе - заморозила свое участие в возглавляемой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и пошла на углубление связей с США и ЕС.

Влияние России на всем пространстве бывшего Советского Союза стало напряженным после ее полномасштабного вторжения в Украину, которое встревожило многие страны, которые на протяжении десятилетий были либо дружественны Москве, либо находились под ее влиянием.