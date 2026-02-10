Стармер заявил, что не уйдет с поста премьер-министра из-за скандала вокруг связей Мандельсона и Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не уйдет в отставку в условиях политического давления из-за скандала вокруг связей его соратника по партии лейбористов Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

"Я не готов отказаться от своего мандата и ответственности перед своей страной", - заявил Стармер.

Заявление премьер-министра прозвучало в после того, как лидер лейбористов Шотландии Анас Сарвар призвал Стармера уйти в отставку. Несколько законодателей из левоцентристской Лейбористской партии также усомнились в том, что он останется на своем посту.

"Это нелегко и не без боли, поскольку меня связывают с Киром Стармером искренние дружеские отношения", - заявил Сарвар в понедельник, подчеркнув, что "отвлекающим маневрам нужно положить конец", и призвав к смене руководства на Даунинг-стрит.

Однако несколько членов кабинета высказались в поддержку Стармера, в том числе заместитель премьер-министра Дэвид Лэмми, который заявил: "Мы не должны позволять ничему отвлекать нас от нашей миссии по изменению Британии, и мы поддерживаем премьер-министра в этом".

Министр иностранных дел Иветт Купер заявила: "В это критическое для мира время мы нуждаемся в его лидерстве не только внутри страны, но и на мировой арене". Бывший заместитель премьер-министра Анджела Рейнер заявила, что Стармер "пользуется моей полной поддержкой".

Стармер назначил Мандельсона на пост посла Великобритании в США в декабре 2024 года, несмотря на то, что знал о его контактах с Эпштейном после того, как в 2008 году финансист был осужден за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией.

Премьер-министр Великобритании уволил Мандельсона в сентябре 2025 года, когда появилась новая информация об их отношениях.

В четверг Стармер извинился перед жертвами Эпштейна и пообещал обнародовать документы о проверке Мандельсона, которые, по словам правительства, покажут, что бывший министр ввел чиновников в заблуждение относительно своих связей с Эпштейном.

Мандельсон вышел из состава Лейбористской партии 1 февраля, а в среду покинул Палату лордов.