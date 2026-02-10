Из-за нефтяного эмбарго на Кубе заканчивается топливо для самолетов

Нефтяное эмбарго США на Кубе создает все больше проблем. Авиационные власти запретили всем самолетам, выполняющим рейсы в этом регионе, приземляться на острове для дозаправки. Из-за нехватки топлива нарушилось расписание дальних рейсов, играющих ключевую роль в туристической отрасли Кубы, а авиакомпания Air Canada с понедельника и вовсе прекратила полеты на остров.

Кубинцы смогут купить не более 20 литров топлива за один раз и только за доллары. Общественный транспорт, тем временем, работает с большими перебоями, многие автобусы вообще не ходят.

Местные жители пытаются приспособиться к чрезвычайной ситуации. Например, одна молодая женщина пользуется велотакси, говоря, что оно приводится в движение силой человека, и что, несмотря на отсутствие бензина, нужно как-то передвигаться.

В понедельник президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала, что ее страна направит помощь Кубе и использует все дипломатические средства, чтобы возобновить поставки нефти на островное государство.

"Одно дело - не соглашаться с политикой кубинского режима. Но это несогласие не должно влиять на народ", - заявила глава государства.

Мексика приостановила поставки нефти на Кубу на фоне угроз пошлин президента США Дональда Трампа, но пообещала продолжать отправлять гуманитарную помощь острову.

Министерство иностранных дел Мексики объявило, что отправило более 814 тонн "провизии для народа Кубы" на борту двух кораблей ВМС страны. На борту - более 500 т основных продуктов, таких как фасоль и рис, почти 300 т сухого молока, а также средства личной гигиены.

Нехватка топлива привела к сокращению времени работы банков, отмене ряда культурных мероприятий и даже к сокращению бейсбольного сезона на Кубе.

"Уплотнение" туротрасли

В число чрезвычайных мер, включенных в жесткий пакет, объявленный кубинским правительством для выживания без импорта нефти (несмотря на то, что остров производит лишь треть своих энергетических потребностей), входит "уплотнение гостиничной инфраструктуры".

Как подтвердили источники в отрасли агентству EFE, несколько отелей в стране — в основном в Варадеро и северных районах — в срочном порядке закрыли свои двери и перевели туристов в другие места размещения в целях экономии средств.

Согласно посольству РФ в Гаване, на острове в данный момент находятся около 3,5-4 тысяч российских туристов. Сотни не могут вылететь домой уже вторые сутки. МИД РФ заявляет, что занимается ситуацией с вывозом россиян.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян советует отказаться от покупки путевок на Кубу и рассмотреть другие направления.

Реакция России

Ситуация вокруг энергетического эмбарго Кубы вызвала критику со стороны Москвы.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с топливом на Кубе "действительно критическая", добавив, что "удушающие приемы" со стороны США приносят Кубе "много трудностей".

"Мы проговариваем с нашими кубинскими друзьями возможные пути решения этих проблем, по крайней мере оказания посильной помощи", — отметил Песков.

Российский посол на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Россия поставляла нефть на остров в последние годы и продолжит делать это и сейчас.