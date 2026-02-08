Ураган "Марта" готовится обрушить на Испанию дожди, снег и ветер

Из-за шторма на Иберийском полуострове в воскресенье будут закрыты десятки дорог и затруднено передвижение по большей части страны, в то время как шторм "Марта" неумолимо движется на северо-восток, а на западе начинают формироваться новые атлантические фронты. В субботу в Авиле погиб водитель снегоуборочной машины, рухнувшей с 20-метрового склона на перевале Эль-Пико.

По данным Главного управления дорожного движения (DGT), в начале дня более сотни дорог были закрыты, большинство из них - из-за наводнения, а значительная часть - из-за снега и льда.

Общее число дорожных инцидентов достигло 184 по всей стране. Наиболее длительные закрытия были вызваны наводнениями. Больше всего пострадала провинция Кадис, где несколько дорог оказались непроходимыми, за ней следуют Кордова и Севилья. В то же время из-за снежной бури горные перевалы и дороги закрыты в таких провинциях, как Гранада, Астурия, Саламанка и Наварра, а на других дорогах необходимо использовать цепи.

Не избежала осложнений и магистральная сеть. На некоторых автомагистралях и дорогах с двойной проезжей частью введены ограничения для большегрузных автомобилей или ограничено движение, особенно на участках в Кастилии и Леоне, Астурии и Галисии.

Что касается погоды, то Государственное метеорологическое агентство (Aemet) предупреждает, что это воскресенье будет пиком непогоды. Хотя в целом дожди ослабнут, они сохранятся в тех районах, которые уже пострадали, например, в Гибралтарском проливе, в районе моря Альборан и горных хребтов Андалусии, а также на Балеарских островах, на северо-востоке Каталонии и в Кантабрийском море. Местами ожидаются сильные ливни, местами грозы и град.

В горах в центре и на севере полуострова продолжатся снегопады, а на больших территориях, особенно на побережье и в открытых районах, будут зафиксированы сильные или очень сильные порывы ветра. Власти настаивают на крайней осторожности при сценарии, характеризующемся насыщенными почвами, реками с сильным течением и приходом новых фронтов урагана в ближайшие дни.