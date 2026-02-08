Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Ураган "Марта" готовится обрушить на Испанию дожди, снег и ветер

Шторм "Марта" вызвал обильные снегопады на севере Пиренейского полуострова.
Шторм "Марта" вызвал обильные снегопады на севере Пиренейского полуострова. Авторское право  Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Авторское право Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
By Rafael Salido
Опубликовано
В ожидании нового удара стихии десятки дорог закрыты из-за наводнений и снега, а в большинстве районов страны ожидаются сильный дождь, ветер и снег.

Из-за шторма на Иберийском полуострове в воскресенье будут закрыты десятки дорог и затруднено передвижение по большей части страны, в то время как шторм "Марта" неумолимо движется на северо-восток, а на западе начинают формироваться новые атлантические фронты. В субботу в Авиле погиб водитель снегоуборочной машины, рухнувшей с 20-метрового склона на перевале Эль-Пико.

По данным Главного управления дорожного движения (DGT), в начале дня более сотни дорог были закрыты, большинство из них - из-за наводнения, а значительная часть - из-за снега и льда.

Общее число дорожных инцидентов достигло 184 по всей стране. Наиболее длительные закрытия были вызваны наводнениями. Больше всего пострадала провинция Кадис, где несколько дорог оказались непроходимыми, за ней следуют Кордова и Севилья. В то же время из-за снежной бури горные перевалы и дороги закрыты в таких провинциях, как Гранада, Астурия, Саламанка и Наварра, а на других дорогах необходимо использовать цепи.

Не избежала осложнений и магистральная сеть. На некоторых автомагистралях и дорогах с двойной проезжей частью введены ограничения для большегрузных автомобилей или ограничено движение, особенно на участках в Кастилии и Леоне, Астурии и Галисии.

Что касается погоды, то Государственное метеорологическое агентство (Aemet) предупреждает, что это воскресенье будет пиком непогоды. Хотя в целом дожди ослабнут, они сохранятся в тех районах, которые уже пострадали, например, в Гибралтарском проливе, в районе моря Альборан и горных хребтов Андалусии, а также на Балеарских островах, на северо-востоке Каталонии и в Кантабрийском море. Местами ожидаются сильные ливни, местами грозы и град.

В горах в центре и на севере полуострова продолжатся снегопады, а на больших территориях, особенно на побережье и в открытых районах, будут зафиксированы сильные или очень сильные порывы ветра. Власти настаивают на крайней осторожности при сценарии, характеризующемся насыщенными почвами, реками с сильным течением и приходом новых фронтов урагана в ближайшие дни.

