Россия нанесла массированные удары по крупнейшим городам Украины

Пожарные тушат огонь после российского удара по Харькову
Пожарные тушат огонь после российского удара по Харькову
Авторское право AP Photo/Andrii Marienko
By Алексей Доваль и AFP
Опубликовано Последние обновления
В результате российских ударов ракетами и беспилотниками по Киеву и Харькову пострадали жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры

Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по Украине, использовав около 400 беспилотников и ракет различных типов. 372 из них были сбиты или подавлены, сообщили силы противовоздушной обороны ВСУ.

Главными мишенями российских атак стали крупнейшие украинские города Киев и Харьков, по меньшей мере один человек погиб, более 20 получили ранения, сообщили местные власти.

"Киев подвергается массированному вражескому обстрелу. Не покидайте убежища!" - призвал жителей Киева мэр Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, в нескольких зданиях, пострадавших от обломков беспилотников, вспыхнули пожары, а в некоторых районах столицы были нарушены водоснабжение и отопление. Погиб один человек. Многие люди провели ночь на станциях метро, ставших для киевлян укрытиями.

Многие киевляне провели ночь на станциях метро, спасаясь от российских обстрелов
Многие киевляне провели ночь на станциях метро, спасаясь от российских обстрелов

Еще четыре человека получили ранения в Киевской области, сообщил глава региональной военной администрации.

Серия мощных взрывов прогремела во втором по величине городе Украины Харькове. Как сообщил мэр Игорь Терехов, удары российских беспилотников повредили несколько жилых домов. Произошли пожары в квартирах в многоэтажке, пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом. 14 человек травмированы, в том числе - беременная женщина и ребенок.

Медики оказывают помощь пострадавшим в результате российского удара по Харькову
Медики оказывают помощь пострадавшим в результате российского удара по Харькову

От массированного российского обстрела серьезно пострадал Чернигов, расположенный на севере страны. Удары пришлись по объектам энергетической инфраструктуры, было повреждено оборудование. Почти весь город обсточен, сообщила местная администрация.

Украинские города подверглись новой серии российских ударов на фоне начавшейся в пятницу в Абу-Даби прямой встречи переговорщиков из России, Украины и США по плану, продвигаемому президентом США Дональдом Трампом, по прекращению почти четырехлетней войны.

В преддверии этих переговоров президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевым камнем преткновения остается вопрос территорий - Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса, промышленного региона на востоке страны.

Поделиться Комментарии

