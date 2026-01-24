Оснвное внимание на трехсторонних переговорах в Абу-Даби между Россией, США и Украиной приковано к будущему Донбасса на фоне продолжающихся усилий по прекращению почти четырехлетнего полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Белый дом назвал переговоры, которые начались в пятницу и продолжились в субботу, продуктивными. Министерство иностранных дел ОАЭ отметило, что они являются частью усилий "по развитию диалога и поиску политических решений кризиса".

Зеленский рассказал, что украинские представители докладывают ему "почти каждый час". "Это важно, потому что таких трехсторонних встреч не было уже давно", - сказал он в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, добавив: "К настоящему моменту они уже должны получить от России хотя бы какие-то ответы - главное, чтобы Россия была готова закончить эту войну, которую она сама начала", и "Что касается сути сегодняшних обсуждений, то пока рано делать выводы".

Это первый известный случай, когда официальные лица из администрации Трампа провели переговоры одновременно с украинскими и российскими представителями. Несмотря на то, что основные проблемы остаются, а результат неясен, некоторые наблюдатели рассматривают встречу как прогресс на пути к соглашению.

Кремль хочет решить территориальные вопросы

Москва предоставила мало подробностей о встрече, назвав ее лишь "рабочей группой по вопросам безопасности".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что вывод украинских войск из Донбасса остается "важным условием" для России, и добавил, что обсуждаются и другие "нюансы", не сообщив при этом подробностей.

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, участвовавший в переговорах с Уиткоффом и Кушнером, сказал, что "было подтверждено, что без решения территориального вопроса нельзя рассчитывать на долгосрочное урегулирование". Он охарактеризовал переговоры с США как "откровенные, конструктивные" и "плодотворные".

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что в повестку дня были включены возможные буферные зоны и механизмы контроля.

Кто участвует в переговорах в Абу-Даби?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация во главе с адмиралом Игорем Костюковым состоит из военных чиновников. Он добавил, что посланник Путина Кирилл Дмитриев отдельно встретится с Уиткоффом, чтобы обсудить экономические вопросы.

Вашингтон подтвердил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах в Абу-Даби вместе с министром армии Дэном Дрисколлом и высшим военным командующим НАТО генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.

Украину представляют глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба Андрей Гнатов и глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Встреча в Москве

Тем временем в четверг посланники президента США Дональда Трампа Уиткофф и Кушнер были приняты в Москве президентом России Владимиром Путиным и обсудили украинское урегулирование в ходе переговоров, которые продолжались до раннего утра пятницы и в ходе которых Кремль заявил, что любое мирное соглашение потребует от Киева вывода войск с восточных территорий, которые Россия оккупировала, но не контролирует полностью.

Президент России Владимир Путин приветствует Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера (второй справа) и Джоша Грюнбаума в Москве, четверг, 22 января 2026 года. Alexander Kazakov/Sputnik

Владимир Зеленский заявил после встречи с Трампом в Давосе, что вопрос с оккупированной землей еще не решен, но мирные предложения "почти готовы".

Зеленский также сказал, что он по-прежнему открыт для создания зоны свободной торговли на востоке Украины под контролем Киева, добавив, что он поднимал эту идею на встрече с Трампом. "Я думаю, это будет положительно для нашего бизнеса", - сказал он журналистам.