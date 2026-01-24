Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Абу-Даби проходят мирные переговоры между США, Россией и Украиной, на повестке дня - территориальные вопросы

Главы делегаций США, России и Украины встречаются для проведения мирных переговоров в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты - 23 января 2026 г.
Главы делегаций США, России и Украины встречаются для проведения мирных переговоров в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты - 23 января 2026 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В субботу в Абу-Даби продолжаются мирные переговоры между США, Украиной и Россией о прекращении войны

Оснвное внимание на трехсторонних переговорах в Абу-Даби между Россией, США и Украиной приковано к будущему Донбасса на фоне продолжающихся усилий по прекращению почти четырехлетнего полномасштабного российского вторжения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Белый дом назвал переговоры, которые начались в пятницу и продолжились в субботу, продуктивными. Министерство иностранных дел ОАЭ отметило, что они являются частью усилий "по развитию диалога и поиску политических решений кризиса".

Зеленский рассказал, что украинские представители докладывают ему "почти каждый час". "Это важно, потому что таких трехсторонних встреч не было уже давно", - сказал он в видеоролике, опубликованном в социальных сетях, добавив: "К настоящему моменту они уже должны получить от России хотя бы какие-то ответы - главное, чтобы Россия была готова закончить эту войну, которую она сама начала", и "Что касается сути сегодняшних обсуждений, то пока рано делать выводы".

Это первый известный случай, когда официальные лица из администрации Трампа провели переговоры одновременно с украинскими и российскими представителями. Несмотря на то, что основные проблемы остаются, а результат неясен, некоторые наблюдатели рассматривают встречу как прогресс на пути к соглашению.

Кремль хочет решить территориальные вопросы

Москва предоставила мало подробностей о встрече, назвав ее лишь "рабочей группой по вопросам безопасности".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что вывод украинских войск из Донбасса остается "важным условием" для России, и добавил, что обсуждаются и другие "нюансы", не сообщив при этом подробностей.

Советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, участвовавший в переговорах с Уиткоффом и Кушнером, сказал, что "было подтверждено, что без решения территориального вопроса нельзя рассчитывать на долгосрочное урегулирование". Он охарактеризовал переговоры с США как "откровенные, конструктивные" и "плодотворные".

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что в повестку дня были включены возможные буферные зоны и механизмы контроля.

Related

Кто участвует в переговорах в Абу-Даби?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация во главе с адмиралом Игорем Костюковым состоит из военных чиновников. Он добавил, что посланник Путина Кирилл Дмитриев отдельно встретится с Уиткоффом, чтобы обсудить экономические вопросы.

Вашингтон подтвердил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах в Абу-Даби вместе с министром армии Дэном Дрисколлом и высшим военным командующим НАТО генералом ВВС США Алексусом Гринкевичем.

Украину представляют глава Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба Андрей Гнатов и глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Встреча в Москве

Тем временем в четверг посланники президента США Дональда Трампа Уиткофф и Кушнер были приняты в Москве президентом России Владимиром Путиным и обсудили украинское урегулирование в ходе переговоров, которые продолжались до раннего утра пятницы и в ходе которых Кремль заявил, что любое мирное соглашение потребует от Киева вывода войск с восточных территорий, которые Россия оккупировала, но не контролирует полностью.

Президент России Владимир Путин приветствует Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера (второй справа) и Джоша Грюнбаума в Москве, четверг, 22 января 2026 года.
Президент России Владимир Путин приветствует Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера (второй справа) и Джоша Грюнбаума в Москве, четверг, 22 января 2026 года. Alexander Kazakov/Sputnik

Владимир Зеленский заявил после встречи с Трампом в Давосе, что вопрос с оккупированной землей еще не решен, но мирные предложения "почти готовы".

Зеленский также сказал, что он по-прежнему открыт для создания зоны свободной торговли на востоке Украины под контролем Киева, добавив, что он поднимал эту идею на встрече с Трампом. "Я думаю, это будет положительно для нашего бизнеса", - сказал он журналистам.

Видеомонтаж • Lucy Davalou

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Россия нанесла массированные удары по крупнейшим городам Украины

Война в Украине. Кремль увязывает мирное соглашение с вопросом территорий

Уиткофф: переговоры близки к завершению, «остался один нерешённый вопрос»