Польский суд заблокировал экстрадицию в Германию подозреваемого в подрыве "Северного потока - 2"

Утечка из газопровода "Северный поток 2", 28 сентября 2022 года
Утечка из газопровода "Северный поток 2", 28 сентября 2022 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "дело закрыто".

В пятницу польский суд заблокировал экстрадицию в Германию украинца, которого немецкие прокуроры подозревают в причастности к атаке на газопроводы "Северный поток" в 2022 году, и это дело может вызвать дипломатические трения между Варшавой и Берлином.

Окружной суд Варшавы также постановил немедленно освободить подозреваемого. Это решение может быть обжаловано.

46-летний подозреваемый, которого в соответствии с местными правилами конфиденциальности называют только Владимир З., был арестован под Варшавой по немецкому ордеру 30 сентября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что "дело закрыто".

"Польский суд отказал в экстрадиции в Германию гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Северного потока-2", и освободил его из-под стражи. И это правильно. Дело закрыто", - сказал Туск.

"Польский суд не располагает никакими доказательствами по этому делу, поскольку немецкая сторона предоставила только очень общую информацию", - заявил судья Дариуш Лубовский.

Немецкие прокуроры утверждают, что гражданин Украины - опытный водолаз и входил в группу, которая три года назад заложила взрывчатку на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм.

Адвокат Тимотеуш Папроцки заявил в преддверии слушаний, что "мой клиент не признает себя виновным, он не совершал никаких преступлений против Германии и не понимает, почему эти обвинения были выдвинуты немецкой стороной".

По его словам, он также будет утверждать, что ни один украинец не должен быть обвинен в каких-либо действиях, направленных против России.

Польша, чьи сменяющие друг друга правительства занимают жесткую антироссийскую позицию, уже давно выступает против газопроводов.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что передача подозреваемого не отвечает интересам Польши.

Газопровод "Северный поток - 2" так и не был введен в эксплуатацию, поскольку Германия приостановила процесс сертификации незадолго до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Германия ранее продвигала проект "Северный поток - 2", несмотря на противодействие стран Центральной и Восточной Европы и США, которые утверждали, что он увеличит зависимость Европы от российского газа и даст России возможность использовать поставки в качестве геополитического оружия.

Туск заявил ранее в этом месяце, что "проблема Европы, Украины, Литвы и Польши заключается не в том, что "Северный поток - 2" был взорван, а в том, что он был построен".

Он сказал, что "единственные люди, которым должно быть стыдно и которые должны молчать о "Северном потоке-2", - это те, кто решил его построить".

По словам польских прокуроров, на момент ареста Владимир З. был жителем Польши, где он жил с женой и детьми. Его жена заявила польским СМИ, что ее муж невиновен и что они были вместе в Польше в момент взрыва.

Он - один из двух украинцев, экстрадиции которых пытаются добиться судебные власти Германии в рамках этого дела.

В августе по делу о подрывах в Италии был арестован еще один подозреваемый. На этой неделе высший суд Италии отменил решение суда низшей инстанции о его экстрадиции и назначил новую коллегию судей для повторного рассмотрения дела, сообщил его адвокат.

Дополнительные источники • AP

