Одной из целей визита президента США на Всемирный экономический форум в Давос стало продвижение его проекта так называемого "Совета мира". В четверг Дональд Трамп провел церемонию подписания его устава. В ней приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Индонезии, Венгрии и других стран. Председателем совета стал сам американский президент.

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Новый совет изначально задумывался как небольшая группа мировых лидеров, контролирующих прекращение огня в Газе, но превратился в нечто гораздо более амбициозное. Однако скептицизм в отношении его состава и мандата заставил некоторых традиционных союзников США пока отказаться от участия в проекте.

"У нас много замечательных людей, которые хотят присоединиться, - заверил Трамп в среду на встрече с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси, объявившим о своем намерении присоединиться к совету. - Это будет самый престижный совет из когда-либо созданных".

По данным американской администрации, к проекту согласились присоединиться около 35 стран из 60, получивших приглашение. Трамп, по задумке которого совет заменит некоторые функции ООН, рассказал, что лидеры некоторых государств указали на свое намерение присоединиться, но им все еще требуется одобрение их парламентов.

Легализация диктаторов

Состав участников "Совета мира" вызывает большие вопросы.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва получила приглашение Трампа, и сообщил, что поручил МИДу изучить поступившие документы и проконсультироваться со стратегическими партнерами России. "Только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение", - сказал Путин.

Но даже не дожидаясь этого решения, российский лидер выразил готовность направить в "Совет мира" миллиард долларов из замороженных активов РФ.

"Уже сейчас, даже до решения нашего вопроса об участии в составе и самой работе "Совета мира", учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза. В четверг президент России должен принять в Москве президента Палестины Махмуда Аббаса.

Владимир Путин готов внести в "Совет мира" миллиард долларов Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

В соответствии с распространенными в западных СМИ деталями проекта, каждое государство-член назначается на срок не более трех лет, но это правило не распространяется на страны, которые вносят в Совет от миллиарда долларов в течение первого года.

Цель Совета, как утверждается, - содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление "надежного и законного" управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения.

Многие критики задаются вопросом, почему Путин и другие авторитарные лидеры, причастные к развязыванию конфликтов, вообще были приглашены к участию в подобной организации? Но Трамп заявил, что хочет видеть "всех", кто обладает властью: "У меня есть несколько спорных людей. Но это люди, которые выполняют свою работу. Это люди, обладающие огромным влиянием".

Александр Лукашенко не собирается платить за участие в Совете Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Одним из первых на приглашение Трампа откликнулся президент Беларуси Александр Лукашенко, который видит в проекте скорее не возможности оказания помощи Газе, а перспективы продвижения мира в Украине. "Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает, а не то, что мы уж там сильно поможем Газе. Я знаю свои возможности и возможности нашей Беларуси", - рассказал Лукашенко.

Он, впрочем, платить за участие в организации не собирается. "Никаких денег не нужно, - уверен президент Беларуси. - Миллиард нужен, если ты через три года захочешь работать. Но есть еще условие. Если будешь сотрудничать, хорошо работать во имя мира, то и без миллиарда можешь дальше работать. Я ориентируюсь на второе".

Белорусский президент считает, что своим согласием уже оказывает услугу Соединенным Штатам: "Но если хотят мою услугу получить, как и от других, кого пригласили, и еще и миллиард долларов получить - это даже Трамп себе такого не позволил бы, - уточнил Александр Лукашенко. - Поэтому это полное вранье, что мы должны вносить какой-то миллиард долларов. Ничего абсолютно не нужно. Нужен опыт, нужны возможности для того, чтобы работать в этом Совете".

ЕС, Великобритания, Канада и Китай не отреагировали на приглашение Трампа. А целый ряд стран, у которых действия президента США на международной арене вызывают отторжение, отказались от приглашения. Норвегия и Швеция дали понять, что не будут участвовать в Совете. Ранее отказалась Франция - в Париже хотя и поддерживают мирный план в Газе, обеспокоены тем, что Совет может попытаться заменить ООН в качестве основной площадки для разрешения конфликтов.

Страны, принявшие приглашения в состав "Совета мира":

— Аргентина

— Армения

— Азербайджан

— Бахрейн

— Беларусь

— Болгария

— Египет

— Венгрия

— Индонезия

— Иордания

— Казахстан

— Косово

— Марокко

— Монголия

— Пакистан

— Катар

— Саудовская Аравия

— Турция

— Объединенные Арабские Эмираты

— Узбекистан

— Вьетнам

Страны, которые пока не войдут в состав "Совета мира":

— Франция

— Норвегия

— Словения

— Швеция

— Великобритания

Страны, получившие приглашение, но пока не давшие ответа:

— Камбоджа

— Китай

— Хорватия

— Германия

— Индия

— Италия

— Исполнительный орган Европейского союза

— Парагвай

— Россия

— Сингапур

— Таиланд

— Украина