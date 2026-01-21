Трамп отменил введение пошлин для восьми стран ЕС после заключения "рамочной" сделки по Гренландии

В среду вечером президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить пошлины в отношении восьми европейских стран, которые должны были вступить в силу 1 февраля, ссылаясь на прогресс в переговорах с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по Гренландии в Давосе.

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По словам Трампа, в ходе переговоров, которые он назвал продуктивными, им удалось достичь "рамок будущей сделки по Гренландии" и заявил, что потенциальное соглашение принесет пользу США и всем членам НАТО.

"Основываясь на этом понимании, я не буду вводить пошлины, которые должны были вступить в силу 1 февраля", - написал Трамп на сайте Truth Social.

Эти пошлины, объявленные за несколько дней до начала Всемирного экономического форума, должны были начать действовать с 10% на товары из Франции, Германии, Великобритании, Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландов и одной восьмой страны, а к июню вырасти до 25%.

Трамп потребовал, чтобы сборы сохранялись до тех пор, пока европейские страны не поддержат приобретение США Гренландии у Дании.

Трамп заявил, что переговоры будут вести вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, специальный посланник Стив Уиткофф и другие официальные лица, которые будут отчитываться непосредственно перед ним.

Заявление было сделано через несколько часов после выступления Трампа в Давосе, где он повторил, что Гренландия нужна США для национальной и глобальной безопасности, и сказал членам НАТО, что они могут согласиться на контроль США, и "мы будем очень признательны".

Трамп также исключил возможность применения США силы для установления контроля над арктическим островом.

Рютте призвал к "вдумчивой дипломатии" во время своего выступления в Давосе в среду, признав напряженность внутри альянса и выразив при этом готовность найти решения по Гренландии.

Ранее на этой неделе Трамп опубликовал частное послание Рютте, в котором тот обещал работать над решением проблемы.

Угрозы введения пошлин вызвали экстренные встречи ЕС, запланированные на четверг, и обсуждение ответных мер. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за активацию инструмента ЕС по борьбе с принуждением, а председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила, что ответ блока будет "непоколебимым, единым и соразмерным".

Кампания Трампа в Гренландии открыла самый глубокий за последние десятилетия раскол между Вашингтоном и его европейскими союзниками.