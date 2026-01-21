Непогода в Греции привела к жертвам. Улучшение метеоситуации ожидается в четверг днем

Плохая погода в Афинах
Плохая погода в Афинах
Авторское право amna
By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnews.gr
Опубликовано
Греция борется с ливнями, штормовым ветром и нетипичными снегопадами.

Греция сообщает о первых жертвах непогоды, обрушивающейся на большую часть страны. Известно о сбитой потерявшим управление автомобилем 56-летней женщины в районе Ано Глифада. А ранее на пляже Астрос на Пелопоннесе нашли мертвым мужчину, сотрудника береговой охраны, который, судя по всему, пытался уберечь катер от сильного ветра и вошел в море.

В связи с ливнями, штормовым ветром, громом и локальным снегопахом службы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности, а население систематически получает оповещения от властей о динамике ситуации.

Синоптики сообщили в среду днем, что непогода сохранится еще минимум сутки. В прогнозе значились сильные снегопады на низких высотах в Фессалии, Эпире и Македонии, а также мощные грозы в Центральной Греции, на Пелопоннесе, Эвбее, Спорадах, в восточной и северо-восточной части Эгейского моря. В Аттике также дожди и периодически сильные грозы с высоким риском наводнений.

Экстренное предупреждение было объявлено властями со вторника на 36 часов.

Порты Пирей, Рафина и Лаврион в настоящее время закрыты из-за сильных ветров, а к островам Саронического залива маршруты пролегают только на обычных судах и по усмотрению капитана.

Тем временем в Пераме из-за непогоды пострадал танкер под греческим флагом, он, по сообщениям, находился в зоне судостроения и ремонта порта. По заявлению береговой охраны, на месте происшествия работают три буксира и плавучий кран, чтобы обезопасить судно, экипаж и окружающую среду.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало, загрязнения моря на данный момент не наблюдается.

