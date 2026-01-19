ВЭФ подтвердил, что министр иностранных дел Ирана не будет присутствовать на саммите в Давосе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи не будет присутствовать на саммите в Давосе (Швейцария) на этой неделе, сообщил Всемирный экономический форум (ВЭФ) в понедельник, подчеркнув, что его участие было бы "неправильным" после недавнего смертоносного подавления Тегераном демонстраций в стране.

Аракчи должен был выступить в Давосе во вторник в обеденное время, в ходе личной беседы один на один.

"Министр иностранных дел Ирана не будет присутствовать на Давосе", - говорится в сообщении ВЭФ на сайте X.

"Хотя он был приглашен прошлой осенью, трагическая гибель мирных жителей в Иране за последние несколько недель означает, что иранское правительство не должно быть представлено в Давосе в этом году", - добавили организаторы саммита.

Управляющий директор ВЭФ Мирек Душек подтвердил Euronews в понедельник, что Аракчи был приглашен "некоторое время назад".

Душек сказал в интервью ведущему утреннему шоу Euronews "Европа сегодня", что по состоянию на утро понедельника у ВЭФ "не было в программе сессии с его участием".

Американский сенатор Линдси Грэм был одним из тех, кто раскритиковал возможность участия министра иностранных дел Ирана в ежегодном собрании ВЭФ.

"Те, кто отвечает за эти программы, о чем, черт возьми, вы думаете? Я не могу придумать худшего послания протестующим", - написал Грэм в своем посте на сайте X.

"Я уверен, что приглашение министра иностранных дел Ирана посетить Всемирный экономический форум в Давосе станет стимулом для протестующих, которые умирают на улицах, чтобы добиться свобод и прав, которые Европа считает само собой разумеющимися, а может, и нет", - сказал он.

"Приглашение министра иностранных дел Ирана выступить сейчас было бы сродни приглашению Гитлера на мировое мероприятие после Хрустальной ночи. Это решение придает глухому тону новый смысл. Благослови Господь протестующих. Продолжайте протестовать. Сделайте Иран снова великим".

Тем временем президент США Дональд Трамп, как ожидается, впервые за шесть лет посетит Давос и привезет с собой самую большую делегацию Вашингтона на мероприятие в Швейцарских Альпах.

Американское информационное агентство Human Rights Activists в воскресенье сообщило, что в Иране погибли 3 919 человек и предупредило, что это число, скорее всего, будет выше.

Число погибших превышает число жертв любого другого раунда протестов или беспорядков в Иране за последние десятилетия и напоминает хаос, окружавший Исламскую революцию 1979 года.

Инсайдеры в Иране сообщили Euronews, что сохраняются опасения, что число погибших может достигнуть 15 000 человек.

Все внимание на Иран

В выходные Трамп призвал положить конец 37-летнему правлению аятоллы Али Хаменеи в Иране.

"Пришло время искать новое руководство в Иране", - заявил Трамп на фоне спекуляций о возможной военной операции в регионе с участием американских и израильских войск.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отреагировал на это, заявив, что любое нападение на верховного лидера страны будет означать объявление войны.

"Нападение на великого лидера нашей страны равносильно полномасштабной войне с иранской нацией", - заявил Пезешкиан в своем посте на сайте X.

Трамп также объявил о введении 25-процентных пошлин для стран, ведущих бизнес с Тегераном, специально нацелившись на торговых партнеров Исламской Республики в дополнение к существующим санкциям.

Президент США еще не принял решения о возможном военном вмешательстве.

На прошлой неделе Трамп неоднократно угрожал Тегерану военным вмешательством, обещая помощь и поддержку протестующим.

В минувший вторник он призвал народ продолжать протестовать и "взять власть в свои руки", заявив, что "помощь уже в пути".

Хотя американский персонал был переброшен с авиабаз в регионе на фоне опасений прямой американо-иранской конфронтации, Трамп не стал прибегать к военной интервенции, заявив, что ему сообщили о прекращении убийств.

Хаменеи неоднократно обвинял Трампа и Вашингтон в разжигании беспорядков в Иране в ходе постоянно обостряющейся словесной войны.